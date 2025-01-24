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الخليج اليوم .. الصادرات السعودية غير النفطية تسجل نموا قويا في إطار جهود التنويع الاقتصادي

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الخليج اليوم .. الصادرات السعودية غير النفطية تسجل نموا قويا في إطار جهود التنويع الاقتصادي

الرياض - كتب موسى القحطاني -  

 

نمت الصادرات غير النفطية خلال نوفمبر الماضي بنسبة 19.7% لتبلغ 26.9 مليار ريال، مدعومة بعمليات إعادة التصدير التي قفزت 83%، بحسب بيانات الهيئة العامة للإحصاء الصادرة اليوم.

 

 

وتصدرت منتجات الصناعات الكيماوية قائمة الصادرات السعودية، تليها "اللدائن والمطاط ومصنوعاتهما، بينما كانت أهم السلع المستوردة هي الآلات والأجهزة والمعدات الكهربائية ثم معدات النقل".

 

فيما تراجع فائض الميزان التجاري السعودي 44% خلال نوفمبر الماضي على أساس سنوي إلى 16.9 مليار ريال، متأثرا بانخفاض الصادرات النفطية 12.5% والبالغة 63.6 مليار ريال، قابلها ارتفاع الواردات 14% لتبلغ 73.7 مليار ريال.

 

(الدولار = 3.75 ريال سعودي)

 

المصدر: الاقتصادية

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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