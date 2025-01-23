السعودية | رئاسة الشؤون الدينية تدشّن هويتها الجديدة “حرمين”

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

دشّنت رئاسة الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي، اليوم، هويتها الجديدة “حرمين”؛ لتكون عنوانًا جامعًا بين الإرث الإيماني العريق للحرمين الشريفين وآفاق المستقبل؛ لإيصال رسالة الحرمين الوسطية للعالم، بما يحقق تجربة إثرائية متميّزة للزائرين والقاصدين والمعتمرين.

وأكد رئيس الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس: أن تدشين الهوية الجديدة للرئاسة يمثل نوعية في انطلاقتها لتقديم خدمات إثرائية إبداعية مبتكرة للقاصدين والزائرين والمعتمرين، مشيرًا إلى أن هوية “حرمين” جاءت مواكبةً لرؤية المملكة 2030 وتقديم خِدمات إثرائية تعبُّدية متكاملة ترتقي بتجربة ضيوف الرحمن، وتضمن لهم أداء مناسكهم بكل يُسر وسهولة.

وأضاف أن هوية “حرمين” تحمل في أبعادها معاني عميقة، فالبُعد الديني يظهر في رمزية الكعبة المشرّفة والمحراب النبوي ومنارتَي المسجدين الشريفين، والبُعد الوطني يتجسّد في شعار المملكة المتمثل بالسيفين والنخلة، أما البُعد العالمي فهو تعبير عن إشعاع الهداية من الحرمين الشريفين للعالم أجمع، وصُمّمت بأيدي كوادر وطنية شابة من منسوبي الرئاسة، وتُجسّد هوية “حرمين” إطارًا إستراتيجيًا يسعى إلى توحيد الجهود المؤسسية وتعزيز التكامل بين الأنظمة والخِدمات المقدمة في الحرمين الشريفين.

وحملت الهوية الجديدة صورة “الكعبة المشرفة” التي جعلها الله -عزّ وجلّ- قيامًا للناس، وهدى ومباركًا للعالمين، إشارة إلى أن انطلاقة القيم الإنسانية والهدايات للبشرية والوسطية والاعتدال من هذا البيت المعظَّم، كما يرمز المصحف الشريف في الهوية الجديدة إلى ما فيه جِماع الخير للأمة والإنسانية.

وتضمنت الهوية كذلك محراب المصطفى صلّى الله عليه وسلّم إشارة إلى ما شهده من الحكمة والتيسير في الدعوة وإبلاغ دين الله، وجاء منبر المسجد الحرام في الهوية “حرمين” لإضفاء البعد العالمي لرسالة الحرمين الشريفين وأثرهما في نشر الإسلام الحق وتوطيد حسن الوصال الإنساني وتعزيز القيم والمُثل.

فيما جاءت منارتا المسجد الحرام والمسجد النبوي لتضيفا على هوية “حرمين” بُعدًا دينيًا جامعًا للمسلمين وتوحيدهم، وأضافت السيفان والنخلة بعدًا وطنيًا، في العدل والقوة والثبات والعطاء والنماء والعناية والاهتمام.

وصبغ الهوية “حرمين” باللون الأخضر مستوحى من لون علم المملكة الذي يرمز إلى السلام والخير والهدوء المرتبط بدين الإسلام.

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