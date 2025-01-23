مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضًا عند مستوى 12354 نقطة

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيس اليوم منخفضًا 8.35 نقاط ليقفل عند مستوى 12354.04 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 6.6 مليارات ريال.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة -وفق النشرة الاقتصادية اليومية لوكالة الأنباء السعودية لسوق الأسهم السعودية- 252 مليون سهم، سجلت فيها أسهم 112 شركة ارتفاعًا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 114 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات الموسى، وأسمنت الجوف، وأسمنت الشمالية، وثمار، ونايس ون الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات الإعادة السعودية، وسمك، والمملكة، وعلم، والبلاد الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 10.00% و 2.90%.

فيما كانت أسهم شركات الباحة، ومجموعة فتيحي، وأمريكانا، وشمس، وأرامكو السعودية الأكثر نشاطًا بالكمية, كما كانت أسهم شركات الراجحي، والموسى، ونايس ون، وأرامكو السعودية، وجاهز الأكثر نشاطًا في القيمة.

وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم منخفضًا 154.28 نقطة ليقفل عند مستوى 30846.59 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 47 مليون ريال, وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من 4 ملايين سهم.

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