شكرا لقرائتكم خبر عن المديريات التعليمية تواصل تصحيح امتحانات الشهادة الإعدادية 2025 والان مع تفاصيل الخبر

واصلت كنترولات الشهادة الإعدادية تصحيح امتحانات الفصل الدراسي الأول لطلبة الصف الثالث الاعدادي 2025 استعداداً لإعلان نتيجة الطلاب خلال الأيام المقبلة، بعد انتهاء أعمال التصحيح ورصد الدرجات وتجميع الدرجات.

وتعتبر درجات الطالب فى امتحانات الشهادة الإعدادية مهمة كونها تؤهل الطالب لتنسيق الثانوى العام والفنى بعد انتهاء العام الدراسى الحالى، بالإضافة إلى تنسيق الالتحاق بمدارس التكنولوجيا التطبيقية ومدارس المتفوقين والتمريض وبعض المدارس المميزة فى المرحلة الثانوية، ومن ثم يجب على الطالب التركيز فى امتحانات الفصلين الدراسيين للشهادة الإعدادية للحصول على أعلى الدرجات حيث أن الترم الأول والذى بدات امتحاناته بداية من 18 يناير الجارى من 140 درجة وأيضا الترم الثاني من 140 درجة ليصبح المجموع الكلى للصف الثالث الاعدادي 280 درجة ويجب على الطالب بذل أقصى جهد للحصول على أعلى الدرجات.