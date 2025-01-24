شكرا لقرائتكم خبر عن مواقيت الصلاة اليوم الجمعة 24-1-2025 بمحافظات الجمهورية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب محمود راغبالجمعة، 24 يناير 2025 12:00 ص
لقرائنا الراغبين فى التعرف على مواقيت الصلاة الصحيحة بمحافظات مصر، يقدم ”الخليج 365” مواقيت الصلاة الخمسة اليوم الجمعة 24-1-2025 فى عدد من محافظات مصر، شاملة صلاة الفجر وشروق الشمس وصلوات الظهيرة والعصر والمغرب والعشاء.مواقيت الصلاة فى القاهرة
وقت صلاة الفجر 5:19 ص
موعد صلاة الظهر 12:06 م
موعد صلاة العصر 03: 3 م
موعد صلاة المغرب 5:24 م
موعد صلاة العشاء 6:44 م
وقت صلاة الفجر 5:25 ص
موعد صلاة الظهر 12:11 م
موعد صلاة العصر 3:06 م
موعد صلاة المغرب 5:26 م
موعد صلاة العشاء 6:48 م مواقيت الصلاة فى الإسماعيلية
وقت صلاة الفجر 5:16 ص
موعد صلاة الظهر 12:02 م
موعد صلاة العصر 2:58 م
موعد صلاة المغرب 5:19 م
موعد صلاة العشاء 6:40 م مواعيد الصلاة بشرم الشيخ
وقت صلاة الفجر 5:05 ص
وقت صلاة الظهر 11:54 م
موعد صلاة العصر 2:55 م
وقت صلاة المغرب 5:17 م
وقت صلاة العشاء 6:34 م
وقت صلاة الفجر 5:08 ص
موعد صلاة الظهر 12:00 م
موعد صلاة العصر 05: 3 م
موعد صلاة المغرب 5:28 م
موعد صلاة العشاء 6:43 م
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