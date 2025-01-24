شكرا لقرائتكم خبر عن مواقيت الصلاة اليوم الجمعة 24-1-2025 بمحافظات الجمهورية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كتب محمود راغب الجمعة، 24 يناير 2025 12:00 ص

لقرائنا الراغبين فى التعرف على مواقيت الصلاة الصحيحة بمحافظات مصر، يقدم ”الخليج 365” مواقيت الصلاة الخمسة اليوم الجمعة 24-1-2025 فى عدد من محافظات مصر، شاملة صلاة الفجر وشروق الشمس وصلوات الظهيرة والعصر والمغرب والعشاء. مواقيت الصلاة فى القاهرة مواقيت الصلاة فى القاهرة وقت صلاة الفجر 5:19 ص

موعد صلاة الظهر 12:06 م

موعد صلاة العصر 03: 3 م

موعد صلاة المغرب 5:24 م

موعد صلاة العشاء 6:44 م مواقيت الصلاة فى الإسكندرية

وقت صلاة الفجر 5:25 ص

موعد صلاة الظهر 12:11 م

موعد صلاة العصر 3:06 م

موعد صلاة المغرب 5:26 م

موعد صلاة العشاء 6:48 م مواقيت الصلاة فى الإسماعيلية

وقت صلاة الفجر 5:16 ص

موعد صلاة الظهر 12:02 م

موعد صلاة العصر 2:58 م

موعد صلاة المغرب 5:19 م

موعد صلاة العشاء 6:40 م مواعيد الصلاة بشرم الشيخ مواقيت الصلاة فى الإسكندريةوقت صلاة الفجر 5:25 صموعد صلاة الظهر 12:11 مموعد صلاة العصر 3:06 مموعد صلاة المغرب 5:26 مموعد صلاة العشاء 6:48 م مواقيت الصلاة فى الإسماعيليةوقت صلاة الفجر 5:16 صموعد صلاة الظهر 12:02 مموعد صلاة العصر 2:58 مموعد صلاة المغرب 5:19 مموعد صلاة العشاء 6:40 م مواعيد الصلاة بشرم الشيخ وقت صلاة الفجر 5:05 ص

وقت صلاة الظهر 11:54 م

موعد صلاة العصر 2:55 م

وقت صلاة المغرب 5:17 م

وقت صلاة العشاء 6:34 م مواقيت الصلاة فى أسوان مواقيت الصلاة فى أسوان وقت صلاة الفجر 5:08 ص

موعد صلاة الظهر 12:00 م

موعد صلاة العصر 05: 3 م

موعد صلاة المغرب 5:28 م

موعد صلاة العشاء 6:43 م

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