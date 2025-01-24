شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الأسمنت اليوم الجمعة 24 - 1- 2025 استقرار الأسعار والان مع تفاصيل الخبر

يعد الأسمنت من أهم الصادرات المصرية وفى مصر ما يزال الاسمنت يحافظ على استقراره السعري في الأسواق مع توافر المعروض حيث يتم استخراج الحجر الجيري والطفلة من المحاجر عن طريق المتفجرات ذات التأثير المحدود على البيئة بفضل التكنولوجيا الحديثة التي تستخدمها CEMEX مصر وبمجرد استخراج الصخور الضخمة ، يتم نقلها إلى الكسارات عن طريق الشاحنات أو عن طريق سير ناقل، كما يتم نقل الحجر عن طريق الشاحنات العملاقة إلى الكسارات، حيث يتم تقليل حجم الأحجار ليصل إلى حوالي 5-7 سم.



ومحليا استقر سعر الأسمنت اليوم الجمعة 24 -1-2025 فى الأسواق، حيث ينعكس توافر الأسمنت على حركة المعمار في مصر ولا سيما في ظل ثبات أسعاره وسط زيادة طفيفة تراوحت بين 30 جنيه إلى 100 جنيه لمنتجات بعض الشركات للطن الواحد.

وكشف أحمد الزيني رئيس شعبة مواد البناء بالغرفة التجارية بالقاهرة أن سعر الإسمنت استقر بعد زيادة تراوحت من 30 جنيه الي 100 جنيه في أسعار الإسمنت بالأسواق لكل طن ،وحسب الشركات ونوعية المنتج .

وارتفعت صادرات مصر من الأسمنت لنحو 780 مليون دولار خلال أول 10 أشهر من 2024 في مقابل 697 مليون دولار خلال نفس الفترة من 2023، بنسبة نمو 12%.

ويتوافر الأسمنت بشكل كبير في السوق المصري ، مما يساهم في الحفاظ علي أسعاره في الأسواق ولدي مختلف الموزعين وسط توقعات باستمرار أسعار الأسمنت بنفس الأسعار خلال شهر يناير 2025 التى زادت فيها ما بين 30 إلى 100 جنيه حيث يعتبر الإسمنت عصب مواد البناء ، فلا يمكن الاستغناء عنه في كافة المشروعات.

وتشهد أسعار الأسمنت حالة من الاستقرار وسط ترقب لتغير الأسعار خلال الفترة المقبلة ويتراوح سعر الطن حاليا ما بين 3000 جنيه الي 3350 جنيه ، وسط توقعات بارتفاعات طفيفة في الأسعار الفترة المقبلة.

وهناك حالة من الوفرة فى المنتج ،مسجلا ما بين 3 آلاف الي 3350 جنيه للمستهلك وعند متوسط سعر نحو 3000 جنيه في المصنع ،



