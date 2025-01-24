الامارات | حليب الإبل... مزايا غذائية مذهلة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - توصلت دراسةٌ، أجرتها جامعة إديث كوان في أستراليا، إلى أنّ حليب الإبل يحتوي على فوائد غذائية مذهلة، ومستويات أعلى من المكوّنات الطبيعية المفيدة للصحة، مقارنة بحليب الأبقار.

وأوضح الباحثون أنّ هذه المكوّنات تمتاز بخصائص مضادّة للميكروبات ومخفّضة لضغط الدم؛ ما يجعلها مفيدة لصحة الجهاز الهضمي، وقد تُسهم في تقليل مخاطر الإصابة بأمراض القلب في المستقبل. ونُشرت النتائج، الأبعاء، بدورية «فود كامستري».

ويمثّل حليب الإبل نحو 0.4 في المائة فقط من إنتاج الحليب العالمي، إذ تأتي الأبقار في المرتبة الأولى بنسبة 81 في المائة. ومع ذلك يكتسب حليب الإبل شهرة عالمية متزايدة بفضل قابليته للإنتاج المستدام في المناطق القاحلة وشِبه القاحلة التي تُعدُّ بيئة مناسبة للإبل؛ ما يعزّز الأمن الغذائي بتلك المناطق.

وفي أستراليا، توجد بالفعل مزارع لإنتاج حليب الإبل، لكنها لا تزال محدودة الإنتاج، مقارنة بمزارع الأبقار، إذ تنتج الإبل نحو 5 لترات من الحليب يومياً، مقارنةً بـ28 لتراً تنتجها الأبقار.

بديل صحي لحليب الأبقار

ووفق الدراسة، يتميّز حليب الإبل بكونه بديلاً صحياً لحليب الأبقار، خصوصاً للأشخاص الذين يعانون الحساسية تجاه منتجات الألبان أو عدم تحمل اللاكتوز.

وأضاف الباحثون أن حليب الإبل لا يحتوي على بروتين «بيتا لاكتوغلوبولين»، وهو مسبِّب رئيسي للحساسية لدى البعض. كما أن حليب الإبل يحتوي على نسبة أقل من اللاكتوز، ما يجعله خياراً مناسباً للأشخاص الذين يعانون حساسية اللاكتوز.

كما وجدوا أنه يحتوي على مستويات أعلى من الببتيدات النشطة بيولوجياً، مقارنة بحليب الأبقار، وهي جزيئات بروتينية صغيرة تنتج في أثناء هضم البروتينات الغذائية أو معالجتها.

وتمتلك هذه الببتيدات خصائص مضادة للميكروبات، ومن ثم فهي تدعم صحة الجهاز المناعي عبر المحافظة على توازن البكتيريا النافعة بالأمعاء، كما أنها تساعد في توسيع الأوعية الدموية، الأمر الذي يقلّل خطر الإصابة بأمراض القلب.

إمكانات صحية

وفق البحوث، يتكوّن حليب الأبقار من 85 إلى 87 في المائة ماء، مع نسبة دهون تتراوح بين 3.8 و5.5 في المائة، وبروتين بنسبة 2.9 إلى 3.5 في المائة، ولاكتوز بنسبة 4.6 في المائة لكل 100 ملليلتر من الحليب.

أما حليب الإبل فيحتوي على 87 إلى 90 في المائة ماء، وتتراوح نسبة البروتين بين 2.15 و4.90 في المائة، والدهون بين 1.2 و4.5 في المائة، بينما تتراوح نسبة اللاكتوز بين 3.5 و4.5 في المائة.

وقال الباحثون إن نتائج الدراسة تفتح الباب لمزيد من الدراسات حول تأثير الببتيدات النشطة بيولوجياً في حليب الإبل؛ مما قد يؤدّي لتطوير منتجات غذائية وصيدلانية تعتمد على هذه المركبات.

وأضافوا أن الدراسة تسلط الضوء على الإمكانات الصحية والاقتصادية لهذا الحليب، إذ إنّ زيادة إنتاجه واستهلاكه يمكن أن تؤدّي إلى تعزيز الاقتصاد المحلّي بالمناطق التي تتوفر فيها الظروف المناسبة لتربية الإبل.