- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم خبر عن المسجد الحرام.. مراكز وخدمات صحية وإسعافية لخدمة ضيوف الرحمن والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - ويقع مركز طوارئ الحرم رقم 1 في الدور الأول بتوسعة الملك فهد بجوار باب 88، ومركز طوارئ الحرم رقم 3 في الرواق السعودي باب إسماعيل (جوار مصلى الجنائز)،
ومركز طوارئ الحرم رقم 4 في الرواق السعودي الدور الأول (بجوار جسر آ أجياد).
بالإضافة إلى الصيدلية، وتتوافر فيها جميع الأدوية، ومستشفى الحرم الذي يقع في الجهة الشمالية من المسجد الحرام أمام باب الملك عبدالله، ويقدم الخدمات الطبية العاجلة لضيوف الرحمن.
إضافة إلى 3 مراكز طوارئ داخل المسجد الحرام متمركزة في أروقة المسجد الحرام، تقدم الخدمة الطبية الطارئة لجميع مرتادي بيت الله الحرام من ضيوف الرحمن.
ويتوافر العديد من تلك الأجهزة، 5 منها موزعة على الأبواب الرئيسة للمسجد الحرام، و5 أجهزة في المطاف، و5 أجهزة في التوسعة السعودية الثالثة.
ويباشر تجمع مكة المكرمة الصحي في إطار دوره التكاملي، بالتعاون مع الهيئة العامة للعناية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي، بتقديم الرعاية الأولية والصحية والتوعوية لضيوف الرحمن، بما يحقق الإسهام في توفير خدمات صحية عالية الجودة لقاصدي بيت الله الحرام.
كما تتكامل الهيئة العامة للعناية بالحرمين الشريفين مع وزارة الصحة في تقديم المبادرات التوعوية المختلفة من أجل الحفاظ على صحة وسلامة ضيوف الرحمن.
ومركز طوارئ الحرم رقم 4 في الرواق السعودي الدور الأول (بجوار جسر آ أجياد).
3 مراكز رئيسة صحيةكما تحتضن منطقة المسجد الحرام 3 مراكز رئيسة صحية مهيأة لخدمة ضيوف الرحمن على مدار الساعة في مستشفى أجياد، الذي يتوافر فيها قسم للعناية المركزة والمختبر لإجراء الفحوصات المخبرية اللازمة.
بالإضافة إلى الصيدلية، وتتوافر فيها جميع الأدوية، ومستشفى الحرم الذي يقع في الجهة الشمالية من المسجد الحرام أمام باب الملك عبدالله، ويقدم الخدمات الطبية العاجلة لضيوف الرحمن.
إضافة إلى 3 مراكز طوارئ داخل المسجد الحرام متمركزة في أروقة المسجد الحرام، تقدم الخدمة الطبية الطارئة لجميع مرتادي بيت الله الحرام من ضيوف الرحمن.
أجهزة إنعاش القلبتوفر هيئة الهلال الأحمر السعودي بالتعاون مع هيئة العناية بشؤون الحرمين عدد من أجهزة إنعاش القلب (AED)، التي تسهم إسهامًا مباشرًا في رفع فرص النجاة عند حالات توقف القلب والتنفس، من خلال توفير تيار كهربائي منتظم للقلب، من أجل استعادة نمط النبض الطبيعي.
ويتوافر العديد من تلك الأجهزة، 5 منها موزعة على الأبواب الرئيسة للمسجد الحرام، و5 أجهزة في المطاف، و5 أجهزة في التوسعة السعودية الثالثة.
تعليمات استخدام الأجهزةأوضحت هيئة العناية بالحرمين، أن تعليمات استخدام تلك الأجهزة بحسب توجيهات هيئة الهلال الأحمر السعودي تتلخص في فتح الجهاز وتشغيله بالليزر الأخضر، ووضع الأقطاب في الأماكن الموضحة عليها، واتباع تعليمات الصوتية والرقمية الظاهرة على الشاشة وإعطاء الصدمة بالليزر الأخضر.
ويباشر تجمع مكة المكرمة الصحي في إطار دوره التكاملي، بالتعاون مع الهيئة العامة للعناية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي، بتقديم الرعاية الأولية والصحية والتوعوية لضيوف الرحمن، بما يحقق الإسهام في توفير خدمات صحية عالية الجودة لقاصدي بيت الله الحرام.
كما تتكامل الهيئة العامة للعناية بالحرمين الشريفين مع وزارة الصحة في تقديم المبادرات التوعوية المختلفة من أجل الحفاظ على صحة وسلامة ضيوف الرحمن.