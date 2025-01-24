شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم الجمعة 24-1-2025 في السعودية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر سعر الذهب اليوم الجمعة فى السعودية حيث سجل عيار 24 سجل 27.150 دينار ، ويعد سعر الذهب في السعودية من المؤشرات الاقتصادية المهمة التي تهم الأفراد والمستثمرين، وتشهد أسعار الذهب في الإمارات تغييرات يومية متأثرة بعدة عوامل محلية وعالمية، مثل أسعار الذهب في الأسواق العالمية،

عيار 24 سجل 27.150 دينار

عيار 22 سجل 24.875 دينار

عيار 21 سجل 23.750 دينار

عيار 18 سجل 20.350 دينار

عيار 14 سجل 15.825 دينار

عيار 12 سجل 13.575 دينار

الاونصة سجلت 844.100 دينار

الجنيه الذهب سجل 189.975 دينار

الأونصة بالدولار سجلت 2738.38 دولار



أما بالنسبة للمعادن الأخرى، شهدت الفضة ارتفاعًا بنسبة 0.36% لعقود مارس، ليتم تداولها عند 30.30 دولارًا للأونصة. بينما استقر سعر النحاس لعقود مارس دون تغيير عند 4.09 دولارًا للرطل.



