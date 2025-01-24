شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الثقافة: نهدى الشعب المصري "المعرفة" عن طريق مشروع "المليون كتاب" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال أحمد هنو، وزير الثقافة، إن مبادرة "المليون كتاب" تهدف إلى توسيع الرقعة الأفقية للمعرفة والتثقيف لمختلف فئات الشعب المصري، على اعتبار أن المعرفة هي أجمل هدية يمكن منحها للمصريين.

أضاف هنو، في لقائه مع الإعلامي أسامة كمال، ببرنامج "مساء dmc" الذي يذاع عبر قناة dmc، أن وزارة الثقافة بدأت مشروعها التثقيفي بوزارة التربية والتعليم، باعتبار أنها البداية ثم وزاراتي التعليم العالي والشباب والرياضة والتضامن ثم الدخول في قطبي الأمة الأزهر والكنيسة المصرية، انتهاءً بنقابة الصحفيين على اعتبار أنها شريك للثقافة.

وتابع وزير الثقافة: "نحن نستهدف التوسع في تنفيذ المكتبات المتنقلة في مصر، فتلك المكتبات هي حافلة مليئة بالمواد التعريفية والكتب والألعاب وتجوب الأقاليم، وهناك احتفاء كبير بها بالمحافظات، ونحن نعطى أولوية للأقاليم خارج القاهرة".

واستكمل الوزير: "المتاحف الفنية تفتقد تسليط الضوء الإعلامي عليها، وهذه مسؤولية مجتمعية ضمنية بين وزارة الثقافة والإعلام يجب العمل عليها في الفترة المقبلة".