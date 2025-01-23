دولة عربية تجذب 30 مليار دولار "عملات مشفرة"

الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من دبي: جذبت الإمارات العربية المتحدة أكثر من 30 مليار دولار من استثمارات العملات المشفرة بين يونيو 2023 ويونيو 2024، مستفيدةً من بيئة تنظيمية مبتكرة تجمع بين الأمان والابتكار، وفقًا لتقرير صادر عن "Economy Middle East"، نقله موقع "العربية بيزنس".

ساهمت مناطق اقتصادية رئيسية، مثل سوق أبوظبي العالمي ومركز دبي للسلع المتعددة، في تعزيز مكانة الإمارات كوجهة عالمية، إلى جانب غياب الضرائب على مكاسب التشفير. كما دمجت الإمارات أنظمة الدفع بالعملات المشفرة في قطاعات متعددة، ما يعزز مكانتها في هذا المجال خلال عام 2025.

وصُنِّفت الإمارات من بين أفضل 10 دول في تبني العملات المشفرة لعام 2025.

جذبت الإمارات العربية المتحدة أكثر من 30 مليار دولار من استثمارات العملات المشفرة بين يونيو 2023 ويونيو 2024، مستفيدةً من بيئة تنظيمية مبتكرة تجمع بين الأمان والابتكار، وفقًا لتقرير صادر عن "Economy Middle East".

ساهمت مناطق اقتصادية رئيسية، مثل سوق أبوظبي العالمي ومركز دبي للسلع المتعددة، في تعزيز مكانة الإمارات كوجهة عالمية، إلى جانب غياب الضرائب على مكاسب التشفير. كما دمجت الإمارات أنظمة الدفع بالعملات المشفرة في قطاعات متعددة، ما يعزز مكانتها في هذا المجال خلال عام 2025.

وصُنِّفت الإمارات من بين أفضل 10 دول في تبني العملات المشفرة لعام 2025.