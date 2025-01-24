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منصور بن زايد: المقناص إرث نفخر به ونعيشه بكل تفاصيله

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  • منصور بن زايد: المقناص إرث نفخر به ونعيشه بكل تفاصيله 2/4
  • منصور بن زايد: المقناص إرث نفخر به ونعيشه بكل تفاصيله 3/4
  • منصور بن زايد: المقناص إرث نفخر به ونعيشه بكل تفاصيله 4/4

ابوظبي - سيف اليزيد - أبوظبي (الاتحاد)
أكد سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، أن المقناص ليس مجرد ، بل هو إرث نفخر به ونعيشه بكل تفاصيله، مشيراً سموه إلى أن المقناص يعيدنا إلى زمن جميل يحمل قيماً أصيلة، غرسها فينا المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه.

وقال سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، عبر حساب سموه الرسمي على منصة «إكس»، أمس: «المقناص، ليس مجرد رياضة، بل هو إرث نفخر به ونعيشه بكل تفاصيله. هو مدرسة تعلمنا فيها معاني الصبر، التحدي، والاعتماد على النفس».

وأضاف سموه: «المقناص يعيدنا إلى زمن جميل يحمل قيماً أصيلة، غرسها فينا الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه.. لقد كان قدوتنا الأولى في ترسيخ هذا التراث في نفوسنا، واليوم، نسير على خطاه، نحافظ عليه، ونورثه لأبنائنا بكل فخر واعتزاز».

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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