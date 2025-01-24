يوروبا ليغ: توتنهام يعزز آماله بالتأهل المباشر

الرياص - اسماء السيد - لندن : عزز توتنهام الانكليزي آماله في التأهل المباشر الى الدور ثمن النهائي من مسابقة الدوري الاوروبي لكرة القدم (يوروبا ليغ) بعودته بالانتصار من أرض هوفنهايم الألماني 3 2 الخميس في الجولة السابعة قبل الأخيرة.

ورفع توتنهام رصيده الى 14 نقطة وارتقى الى المركز الرابع موقتا بانتظار المباريات المقررة لاحقا اليوم.

وفي غياب قلب الهجوم الأساسي دومينيك سولانكي بداعي الاصابة، أشرك مدرب توتنهام الأسترالي أنج بوستيكوغلو البرازيلي ريشارليسون بمساندة من الكوري الجنوبي هيونغ مين سون والسويدي ديان كولوسيفسكي.

وحقق الفريق اللندني الشمالي بداية مثالية عندما تقدم ظهيره الاسباني بدرو بورو على الجهة اليمنى ومرر كرة امامية باتجاه جيمس ماديسون الذي سددها داخل الشباك بعد مرور 3 دقائق.

وتابع توتنهام أفضليته وأثمر ضغطه هدفا ثانيا عندما مرر ماديسون الكرة باتجاه سون الذي أطلقها بيسراه فارتطمت بأحد مدافعي هوفنهايم وتابعت طريقها داخل الشباك (22).

وكاد النروجي لوكاس برغفال يضيف الهدف الثالث لكن حارس هوفنهايم تصدى لكرته الرأسية ببراعة.

وحاول هوفنهايم العودة في المباراة خلال الشوط الثاني وكاد مهاجمه الكرواتي أندري كراماريتش يقلص الفارق لكن كرته الرأسية ارتدت من العارضة (53).

واحتسب الحكم ركلة جزاء لصالح هوفنهايم بعد كرة مشتركة بين حارس توتنهام براندون أوستن والمهاجم ماكس مورشتدت قبل ان يتراجع عن قراره بعد اللجوء الى تقنية الحكم المساعد بالفيديو (62).

ونجح أصحاب الارض في تقليص الفارق عندما سجل لهم انتون ستاخ هدفا اثر هجمة مرتدة سريعة (68).

لكن توتنهام أخمد حماسة جمهور هوفنهايم بتسجيله الهدف الثالث عبر سون (77).

وقلص هوفنهايم الفارق مجددا عندما سجل له ديفيد موكفا الهدف الثاني قبل نهاية المباراة بدقيقتين ليعيش أنصار توتنهام دقائق عصيبة.

وفوت أندرلخت البلجيكي فرصة تصدر المجموعة الموحدة ولو لبضع ساعات بخسارته امام فيكتوريا بلزن التشيكي بهدفين نظيفين.

وفي أبرز المباريات الأخرى، سقط بورتو البرتغالي على أرضه أمام أولمبياكوس اليوناني بهدف نظيف، وأي زد الكمار الهولندي على روما الإيطالي 1 0، في حين انتهت مباراة فنربهشه التركي مع ليون بالفرنسي بالتعادل السلبي.