شكرا لقرائتكم خبر عن ترامب: سيكون هناك عواقب إن لم يصمد وقف النار فى غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الرئيس الأمريكى دونالد ترامب إنه سيكون هناك عواقب إن لم يصمد وقف النار فى غزة، مؤكدا أن وقف إطلاق النار فى غزة ما كان ليحدث لولا ستيف ويتكوف.

يذكرأن، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن وقف إطلاق النار في قطاع غزة لم يكن ليتم لولا تدخلي حتى قبل تنصيبي رئيسا.

وأضاف خلال كلمة له فى منتدى دافوس، التى نقلته قناة القاهرة الإخبارية، أن أسعار النفط ما زالت مرتفعة فى ظل عدم وجود مؤشرات على انتهاء حرب أوكرانيا، وحان الوقت لإنهاء الحرب بين روسيا وأوكرانيا ووقف نزيف الدم من الجانبين.