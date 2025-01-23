شكرا لقرائتكم خبر عن ما هى أسعار العملات اليوم الخميس 23 - 1 - 2025 ؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يقدم ”الخليج 365”، خدمة تشمل نشر أسعار العملات فى كافة البنوك المصرية والسوق المصرفى، ويشمل التحديث الفورى للأسعار حال تغييرها.

وننشر أسعار الدولار وباقي العملات الأجنبية أمام الجنيه المصري في البنك الأهلي المصري، اليوم الخميس 23 - 1 – 2025.

وننشر أسعار أبرز العملات الأجنبية وهي؛ الدولار الأمريكي، واليورو الأوروبي، والجنية الإسترليني، والدينار الكويتي، والريال السعودي، والدرهم الإماراتي، والريال القطرى.

وتعد هذه العملات مرجعًا في الأسواق العالمية، ويتم تداولها بشكل كبير في سوق الفوركس (سوق صرف العملات الأجنبية)، كما تعد عملات الدول العربية الأكثر أهمية للسوق المصري خاصة المسافرين لتلك الدول.

وجاءت الأسعار كالتالي:

سعر الدولار اليوم

50.24 جنيه للشراء.

50.34 جنيه للبيع.

سعر اليورو الأوروبى اليوم

52.20 جنيه للشراء.

52.45 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الإسترلينى اليوم

61.76 جنيه للشراء.

62.06 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى اليوم

162.22 جنيه للشراء.

163.33 جنيه للبيع

سعر الريال السعودى اليوم

13.34 جنيه للشراء.

13.42 جنيه للبيع.



سعر الدرهم الإماراتي اليوم

13.66 جنيه للشراء.

13.70 جنيه للبيع.

سعر الريال القطري اليوم

12.75 جنيه للشراء.

13.80 جنيه للبيع.