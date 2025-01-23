شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار البورصة اليوم الخميس 23-1-2025 والان مع تفاصيل الخبر

تنوعت أخبار البورصة المصرية خلال جلسة تداول اليوم الخميس 23-1-2025، وجاءت أبرزها تباين أداء مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، إذ ارتفع المؤشر الرئيسي هامشيًا مدفوعًا بصعود أسهم البنك التجاري الدولي-مصر (سي أي بي)، والشرقية-إيسترن كومباني، وفوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية والمصرية للاتصالات فيما تراجع مؤشرا إيجي إكس 70 وإيجي إكس 100، وخسر رأس المال السوقي 2 مليار جنيه عند مستوى 2.243 تريليون جنيه.

إيقاف تداول 6 أسهم

أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 6 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الخميس، وهم: بريميم هيلثكير جروب، وسبيد ميديكال، والمصرية الكويتية للاستثمار والتجارة، والقاهرة للأدوية والصناعات الكيماوية، ولوتس للتنمية والاستثمار الزراعي، وهيبكو للاستثمارات التجارية والتنمية العقارية.

البورصة تخسر 2 مليار جنيه

تباين أداء مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، إذ ارتفع المؤشر الرئيسي هامشيًا مدفوعًا بصعود أسهم البنك التجاري الدولي-مصر (سي أي بي)، والشرقية-إيسترن كومباني، وفوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية والمصرية للاتصالات فيما تراجع مؤشرا إيجي إكس 70 وإيجي إكس 100، وسط تداولات بلغت 7 مليارات جنيه، بعد تنفيذ صفقة شراء أسهم شركة سيرا للتعليم، وخسر رأس المال السوقي 2 مليار جنيه عند مستوى 2.243 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 2.4 مليار ورقة مالية بقيمة 7.037 مليار جنيه، عبر تنفيذ 105.1 ألف عملية لعدد 213 شركة، بعد تنفيذ صفقة شراء أسهم شركة سيرا للتعليم، وسجلت تعاملات المصريين 55.69% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 36.92%، والعرب على 7.38%، واستحوذت المؤسسات على 54.06% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 45.93%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد والمؤسسات المصرية والعربية للبيع بقيمة 534 مليون جنيه، 91.1 مليون جنيه، 492.3 مليون جنيه، 529.3 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت تعاملات الأفراد والمؤسسات الأجنبية للشراء بقيمة 2.5 مليون جنيه، 1.6 مليار جنيه، على التوالي.

ارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.06% ليغلق عند مستوى 29997 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.01% ليغلق عند مستوى 37327 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلى" بنسبة 0.10% ليغلق عند مستوى 13197 نقطة.

فيما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.1% ليغلق عند مستوى 8516 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.11% ليغلق عند مستوى 11666 نقطة، ونزل مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.23% ليغلق عند مستوى 3182 نقطة، وزاد مؤشر تميز بنسبة 1.58% ليغلق عند مستوى 10597 نقطة، فيما تراجع مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.14% ليغلق عند مستوى 1954 نقطة.

وصعدت أسهم 47 شركة مقيدة بالبورصة في ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 124 شركة، ولم تتغير مستويات 42 شركة.

صفقة سيرا

أعلنت البورصة، عن تنفيذ عرض الشراء الإجباري المقدم على أسهم شركة القاهرة للاستثمار والتنمية العقارية-سيرا للتعليم المصدرة وذلك لعدد 218.3 مليون سهم بقيمة إجمالية 3.4 مليار جنيه.

تعاملات الداخليين

تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم، خلال جلسة تداول أمس الأربعاء، إذ اشترى داخلين بشركات المشروعات الصناعية والهندسية، والأهرام للطباعة والتغليف، والإسكندرية للأدوية والصناعات الكيماوية، وسماد مصر (ايجيفرت)، واودن للاستثمارات المالية، وبالم هيلز للتعمير، وبيراميزا للفنادق والقرى السياحية-بيراميزا، واي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية، والمصريين للإسكان والتنمية والتعمير، وفوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية، ومصر انتركوننتال لصناعة الجرانيت والرخام (إيجي ستون) عدد 2.7 مليون سهم، 1.5 مليون سهم، 1566 سهمًا، 1000 سهم، 560 ألف سهم، 935 سهمًا، 300 ألف سهم، 75 مليون سهم، 2.3 مليون سهم، 186.4 ألف سهم، على الترتيب.

فيما باع داخليين بشركات الأهرام للطباعة والتغليف، واودن للاستثمارات المالية، والنعيم القابضة للاستثمارات، ومجموعة طلعت مصطفى القابضة، وشركة مستشفى كليوباترا، وكونتكت المالية القابضة، واي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية، وفتنس برايم للأندية الصحية عدد 1.5 مليون سهم، 11 ألف سهم، 94.8 ألف سهم، 160.2 ألف سهم، 25 ألف سهم، 720.5 ألف سهم، 20 ألف سهم، 50 ألف سهم، على الترتيب، وباع مساهم رئيسي بشركتي سبأ الدولية للأدوية والصناعات الكيماوية، ووثائق استثمار شركة صناديق المؤشرات عدد 250 ألف سهم، 15.7 ألف سهم، على التوالي.

أعلنت شركة المطورون العرب القابضة، بيع المساهم أحمد طارق خليل علي عدد 200 مليون سهم بسعر 0.3637 جنيه بقيمة إجمالية 72.7 مليون جنيه، لتنخفض نسبة مساهمته من 31.26% إلى 28.67%، ونفذت الصفقة من خلال شركة تارجيت لتداول الأوراق المالية.

أسهم خزينة

أعلنتا شركتا جدوى للتنمية الصناعية، وبايونيرز بروبرتيز للتنمية العمرانية، شراء أسهم خزينة خلال جلسة أمس الأربعاء، إذ اشترت الأولى 100 ألف سهم خزينة، والثانية 100 ألف سهم خزينة.

نتائج الأعمال

أعلنت عدد من الشركات المقيدة بالبورصة المصرية، نتائج الأعمال عن الفترة المالية المنتهية في 31 ديسمبر عام 2024، وحققت شركة سيدي كرير للبتروكيماويات، مبيعات بلغت 14.1 مليار جنيه خلال الفترة من 1 يناير وحتى 31 ديسمبر عام 2024 مقابل 13.2 مليار جنيه خلال الفترة المماثلة من العام الماضي، بنسبة نمو 7.28%، وبلغ صافي الربح بعد الضريبة 2.539 مليار جنيه مقارنة مع 2.459 مليار جنيه بنسبة نمو 3.25%.

وحققت شركة زهراء المعادي للاستثمار والتعمير، إيرادات بلغت 761.5 مليون جنيه خلال الفترة من 1 يناير وحتى 31 ديسمبر عام 2024 مقابل 732.6 مليون جنيه خلال الفترة المماثلة من العام الماضي، وبلغ صافي الربح بعد الضريبة 529 مليون جنيه مقارنة مع 324.2 مليون جنيه.

أسكوم



قررت لجنة القيد بالبورصة المصرية، توقيع التزام مالي بقيمة 20 ألف جنيه على شركة آسيك للتعدين "أسكوم"، بالمخالفاة لأحكام المادتين (46،47) من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية والمادة 64 من الإجراءات التنفيذية لقواعد قيد وشطب الأوراق المالية والخاصة بإعداد وبموافاة البورصة بالقوائم المالية المستقلة والمجمعة ربع السنوية عن الفترة المالية المنتهية في 30 سبتمبر عام 2024.



