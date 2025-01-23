شكرا لقرائتكم خبر عن التنظيم والإدارة يتيح خدمة الاستعلام عن موعد امتحان وظائف البريد من القليوبية وبني سويف والان مع تفاصيل الخبر

اعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، برئاسة الدكتور صالح الشيخ، اليوم عن إتاحة الاستعلام عن موعد الامتحان الالكتروني للمتقدمين لشغل وظائف أخصائي بريد- أخصائي مكتب بريد- أخصائي خدمة عملاء، بالهيئة القومية للبريد، من محافظتي القليوبية وبني سويف، ويمكنهم الاستعلام عن موعدهم المقرر على موقع بوابة الوظائف الحكومية https://jobs.caoa.gov.eg/Default_Jobs.aspx .. ومن المقرر عقد امتحانهم في الفترة من ٢٨ يناير الجاري حتى ٥ فبراير المقبل.

وأوضح الجهاز أن سيعلن مواعيد امتحان المتقدمين وفقًا للمحافظة تباعًا، وذلك في إطار التيسير على المتقدمات والمتقدمين، ومراعاة للظروف المناخية، وإتاحة وقت مناسب أمام المتقدمين لحجز مواعيد وسائل المواصلات المتنوعة خاصة القطارات قبل وبعد مواسم الأعياد، أخذا في الاعتبار أن المسابقة تجرى على مستوى الجمهورية وليس المحافظة.

ويهيب الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بالسيدات والسادة المتقدمات والمتقدمين، من المحافظات الأخرى، المتابعة على الموقع الإلكتروني للجهاز والصفحة الرسمية على الفيس بوك، لمعرفة مواعيد الامتحان المزمع عقده.