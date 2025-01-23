شكرا لقرائتكم خبر عن فرنسا تدين تعرض عناصر دورية من اليونيفيل إلى إصابات فى لبنان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أدانت فرنسا الحادث الذى وقع، أمس /الأربعاء/، والذى تسبب فى إصابة ثلاثة من قوات حفظ السلام الفنلندية، إثر انفجار بالقرب من دورية تابعة لقوة الأمم المتحدة المؤقتة فى لبنان (اليونيفيل)، فى منطقة تتواجد فيها قوات الجيش الاسرائيلي.



وشدد المتحدث باسم الخارجية الفرنسية، اليوم /الخميس/، على ضمان حماية العاملين فى قوة الأمم المتحدة المؤقتة وممتلكات الأمم المتحدة ومواقعها وسلامتهم وأمنهم، مضيفا أنه يجب أن تتمكن قوة الأمم المتحدة المؤقتة فى لبنان من تنفيذ مهامها والتى تشمل حرية التنقل، بصورة كاملة.



وأشاد فى هذا السياق الصعب، شجاعة العاملين فى قوة اليونيفيل ومهنيتهم والتزامهم الثابت.



كما تدعو فرنسا إلى التنفيذ الكامل للقرار 1701 الصادر عن الأمم المتحدة ووقف إطلاق النار المبرم بين إسرائيل ولبنان فى 26 نوفمبر الماضي، والذى كان نتيجة للجهود الدبلوماسية التى بذلتها فرنسا والولايات المتحدة، كما أوضح المتحدث باسم الخارجية الفرنسية.