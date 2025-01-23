شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار بـ 50.36 جنيه.. ما أسعار العملات اليوم الخميس 23 - 1 - 2025؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في تعاملات صباح اليوم الخميس 23-1-2025 ، ننشر أسعار الدولار وباقي العملات الأجنبية أمام الجنيه المصري في البنك الأهلي المصري. وجاءت الأسعار كالتالي: سعر الدولار اليوم سعر الدولار اليوم 50.26 جنيه للشراء. 50.36 جنيه للبيع. سعر اليورو الأوروبى اليوم سعر اليورو الأوروبى اليوم 52.23 جنيه للشراء. 52.66 جنيه للبيع. سعر الجنيه الإسترلينى اليوم سعر الجنيه الإسترلينى اليوم 61.88 جنيه للشراء. 62.82 جنيه للبيع. سعر الدينار الكويتى اليوم سعر الدينار الكويتى اليوم 162.28 جنيه للشراء. 163.42 جنيه للبيع سعر الريال السعودى اليوم سعر الريال السعودى اليوم 13.35 جنيه للشراء. 13.42 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي اليوم

13.67 جنيه للشراء. 13.71 جنيه للبيع. سعر الريال القطري اليوم سعر الريال القطري اليوم 12.75 جنيه للشراء. 13.81 جنيه للبيع.

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