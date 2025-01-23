شكرا لقرائتكم خبر عن 19.7 % ارتفاعا بالصادرات غير البترولية السعودية في نوفمبر 2024 والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أصدرت الهيئة العامة للإحصاء اليوم، نشرة إحصاءات التجارة الدولية لشهر نوفمبر 2024م، حيث سجَّلت الصادرات غير البترولية - وفقًا لنتائج النشرة- ارتفاعًا بنسبة 19.7 % مقارنةً بشهر نوفمبر 2023.

وارتفعت قيمة السلع المُعاد تصديرها بنسبة 82.9 % في نفس الفترة، فيما انخفضت الصادرات السلعية في شهر نوفمبر 2024 بنسبة 4.7 % عن شهر نوفمبر 2023.

ووفقا لهيئة الإحصاء، ارتفعت الواردات في شهر نوفمبر 2024 بنسبة 13.9 %.

وأظهرت نتائج النشرة أن، منتجات الصناعات الكيماوية من أهم سلع الصادرات غير البترولية، التي شكَّلت 24.0 % من إجمالي الصادرات غير البترولية، إذ انخفضت عن شهر نوفمبر 2023 بنسبة 1.6 %، تليها "اللدائن والمطاط ومصنوعاتهما" (تمثل 21.7 % من إجمالي الصادرات غير البترولية) والتي ارتفعت بنسبة 4.0 % عن شهر نوفمبر 2023.

وفي المقابل كانت أهم السلع المستوردة "الآلات والأجهزة والمعدات الكهربائية وأجزاؤها" والتي تشكل 28.1 % من إجمالي الواردات، وقد ارتفعت بنسبة 22.4 % عن شهر نوفمبر 2023، ثم "معدات النقل وأجزاؤها" والتي تُشكّل 14.2 % من إجمالي الواردات، وارتفعت بنسبة 22.0 % عن شهر نوفمبر 2023.