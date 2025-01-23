شكرا لقرائتكم خبر في شتاء السعودية "شوفتك سلوى": موسم الدرعية 25-24 يقدم رحلة سياحية ثقافية إلى عمق التراث السعودي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مع استمرار فعاليات تقويم شتاء السعودية 2024 الذي بات يستقطب الزوار والسياح من أنحاء العالم، تفتح الدرعية أبوابها لاستقبال عشاق السياحة الثقافية والترفيهية من مختلف الأعمار، وذلك ضمن فعاليات موسم الدرعية الذي يقام هذا العام تحت شعار "شوفتك سلوى" ليقدم تجارب سياحية تاريخية وثقافية وترفيهية استثنائية تعكس أصالة التراث السعودي.

يتضمن موسم الدرعية تجربة سياحة واستجمام مميزة في "منزال"، وهو معلم رائع يتوسط جمال طبيعة التي يشتهر بها وادي صفار على مقربة من مدينة الرياض وبعيدًا عن الأجواء الصاخبة، ليلهم الزوار ممارسة التأمل والتواصل مع الطبيعة.

ويوفر "منزال"، في مركز الدهامي للفروسية، العديد من الأنشطة المختلفة لجميع الأعمار، مثل تعلم ركوب الخيل والعناية به في منطقة الفروسية، وزراعة الشتلات في المزرعة، بالإضافة إلى فعاليات ليلية مثل التخييم ومراقبة النجوم. وفي نسخته الثانية، يحتضن "منزال" تجارب وفعاليات فريدة مستوحاة من ثقافة وتاريخ الدرعية، إضافة إلى الحفلات الفنية والعروض الموسيقية.

ويقدم موسم الدرعية أيضاً هذا العام "مطل البجيري" كتجربة سياحية فريدة تجمع بين الأصالة والمعاصرة، تحتضن عددًا واسعاً من الفعاليات كالورش الفنية للخط العربي والنقوش النجدية، إلى جانب أنشطة ترفيهية وثقافية وإطلالات ومساحات مخصصة للاسترخاء والتنزه، إضافة إلى التسوق في نخبة من المحال والمطاعم المحلية والعالمية التي تناسب مختلف الأذواق.

وخلال الموسم سيبرز فن السامري كأحد أهم الفنون الموسيقية التقليدية التي تعكس روح الدرعية، ليدعو السياح على مدار جميع أيام موسم الدرعية لاستكشاف هذا الفن العريق، من خلال المهرجانات وعروض الأداء النابضة التي تحكي عن ثقافة الدرعية كجزء أصيل من ثقافة المجتمع.

يقدم موسم الدرعية مزيجًا متنوعًا من الأنشطة التي تلبي تطلعات السياح من العالم، من العروض الحية والمعارض الفنية إلى تجارب الطهي والأنشطة الخارجية، مما يجعله وجهة مثالية للعائلات والأفراد على حد سواء.

ويضم تقويم "شتاء السعودية 2024"؛ الذي انطلق مطلع شهر أكتوبر الماضي ويستمر خلال الربع الأول من عام 2025، سبع وجهات سياحية مميزة هي (العلا والرياض وجدة والبحر الأحمر والمنطقة الشرقية والمدينة المنورة وحائل)، بالإضافة إلى أكثر من 1000 تجربة وفعالية سياحية حول المملكة، وما يزيد على 500 عرض مميز.

ويتضمن البرنامج عددًا من المواسم والمبادرات والفعاليات المميزة؛ مثل موسم الرياض وموسم العلا وموسم المدينة المنورة وتقويم جدة، ورالي دكار وميدل بيست وبينالي الفنون الإسلامية، إضافة لتقديم تجارب الهايكنج والتخييم والكرفانات في المناطق الشتوية، هذا إلى جانب العديد من التجارب الحصرية التي يمكن للزوار التعرف إليها من خلال الرابط https://www.visitsaudi.com/ar/campaigns/winter

وتُتيح المملكة عددًا من التأشيرات لحضور جميع الفعاليات والمواسم السياحية، بالإضافة إلى الزيارة والسياحة في جميع أنحاء المملكة، وذلك من خلال تأشيرة السياحة، وتأشيرة المرور، وتأشيرة الأهل والأصدقاء، مع تمكين مواطني 66 دولة من إصدار التأشيرة الإلكترونية مُسبقًا أو عند الوصول.

ويضم ذلك أيضًا المقيمين في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي، وحاملي تأشيرات الولايات المتحدة والمملكة المتحدة والشنغن، والمقيمين في دول مجلس التعاون الخليجي؛ الذين يُسمح لهم بالدخول المتعدد والإقامة لمدة تصل إلى 90 يومًا خلال السنة. وبإمكان الراغبين في القدوم إلى المملكة زيارة الموقع الإلكتروني لمنصة (روح السعودية) https://www.visitsaudi.com/ar للتعرف على التأشيرات المتاحة والأنشطة السياحية في الوجهات المختلفة في السعودية.