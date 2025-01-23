شكرا لقرائتكم خبر عن صور| منها صناعات تحويلية.. 60 ركن توعوي في "سوق المزارعين" بالقطيف والان نبدء بالتفاصيل



ويهدف السوق إلى رفع الوعي بأهمية الزراعة في المنطقة الشرقية، والتركيز على المحاصيل المحلية المميزة، ودعم المنتج الوطني، وتعزيز الوعي بثروات القطيف الزراعية. ويوفر السوق بيئة ترفيهية عائلية من خلال مجموعة متنوعة من الفعاليات المصاحبة التي تخدم جميع أفراد الأسرة.

ويفتح السوق أبوابه للزوار يومياً من الساعة 4 عصراً حتى 10 مساءً، ويستمر لمدة 11 يومًا، ليقدم لهم تجربة فريدة تجمع بين ثراء المنتجات الزراعية المحلية وروعة الفعاليات التراثية والثقافية. تشكيلة متنوعة تدعم الإنتاج المحلي ويضم السوق 60 ركنًا متنوعًا، يعرض تشكيلة واسعة من الخضروات والفواكه الطازجة، بالإضافة إلى العسل والتمور ومنتجات الألبان والصناعات التحويلية، مثل دبس التمر وصلصة الطماطم العضوية بالأعشاب. كما يشارك في السوق مجموعة من مربي النحل وصناع المنتجات الغذائية التقليدية، الذين يقدمون أشهى الأطباق الشعبية.



وأكد محمد التركي، مدير مشروع الرامس ورئيس اللجنة المنظمة لسوق المزارعين، أن السوق يهدف إلى دعم المزارعين المحليين، وتعزيز ثقافة الاستهلاك المحلي، وتنشيط الحركة الاقتصادية في المنطقة، إضافة إلى إثراء الحياة الاجتماعية والثقافية.

وأشار إلى أن الفعاليات تضمنت أنشطة توعوية وتثقيفية وترفيهية، تزامنًا مع ”عام الحرف

وحرص السوق على توفير بيئة تفاعلية لجميع أفراد الأسرة، من خلال تنظيم ورش عمل تدريبية، وأركان للرسامين، وفعاليات فلكلورية، وحفلات موسيقية حية، إضافة إلى ركن خاص بالأطفال.

مزرعة الدر العضوية كما تشارك في السوق ”مزرعة الدر العضوية“، التي تقدم مجموعة واسعة من الخضروات والفواكه العضوية بنسبة 100%، خالية من أي سماد كيماوي أو مبيدات حشرية.

وتتنوع منتجات المزرعة لتشمل مجموعة واسعة من الخضروات والفواكه، بدءًا من الورقيات كالكزبرة والبقدونس والخس، وصولًا إلى أنواع الطماطم المختلفة، كالكرزي والمرزاني، بالإضافة إلى الطماطم الطبيعية التي تتميز بجودتها العالية وملاءمتها لجميع أنواع الطبخ.

كما تقدم مزرعة الدر العضوية تشكيلة من منتجات التمور، كالدبس وتمر الإخلاص، بالإضافة إلى منتجات مشتقة مثل صلصة البيستو وصلصة الطماطم العضوية بالأعشاب ومعجون الطماطم والطماطم المجففة.

وأشار إلى أن مشاركة مزرعة الدر في سوق المزارعين لها أهداف متعددة، فهي تسعى إلى تحفيز الزوار على تبني نمط حياة صحي، وتوعيتهم بأهمية تناول الأغذية الخالية من المواد الكيماوية التي قد تؤثر سلبًا على الصحة.

حرف مختلفة وحرفيين مميزين وأضاف الزعير أن مشاركته في سوق الحرفين بوسط العوامية تعكس الدعم الحكومي للمزارعين، وتشجع المجتمع على دعم المنتج المحلي، لما له من فوائد اقتصادية وصحية جمة.

ومن بين المشاركين في السوق، الفنان والحرفي حسين الدهيم، الذي يمتلك موهبة فريدة في تطعيم الآيات القرآنية والشخصيات بالخرز والكريستال.

وأوضح الدهيم، الذي يمارس هذه الحرفة منذ أكثر من 45 عامًا، أنها تُعدّ فريدة من نوعها في المملكة والوطن العربي، ونادرة الوجود في الدول العربية الأخرى.

وأشار دهيم، الذي شارك في العديد من المهرجانات السعودية الكبرى مثل الجنادرية والدوخلة وعكاظ وبازارات جدة، إلى أنه يشارك حاليًا في فعاليات سوق المزارعين المقام في وسط العوامية لعرض إبداعاته الفنية المميزة.

وأكد دهيم أن فكرة تطعيم الآيات القرآنية بدأت لديه من خلال تطعيم الشخصيات بالخرز والكريستال، ثمّ تطورت لتشمل الآيات القرآنية، مُضيفًا لمسة روحانية على إبداعاته الفنية.

الدمام - شريف احمد - انطلقت فعاليات سوق المزارعين بمحافظة القطيف، التي تنظمها إدارة مشروع الرامس بمشروع وسط العوامية، وتحت إشراف وزارة البيئة والمياه والزراعة وبالتعاون مع البلدية، وعدة جهات أهلية ورسمية، وافتتحه محافظ القطيف إبراهيم الخريف.ويهدف السوق إلى رفع الوعي بأهمية الزراعة في المنطقة الشرقية، والتركيز على المحاصيل المحلية المميزة، ودعم المنتج الوطني، وتعزيز الوعي بثروات القطيف الزراعية. ويوفر السوق بيئة ترفيهية عائلية من خلال مجموعة متنوعة من الفعاليات المصاحبة التي تخدم جميع أفراد الأسرة.ويفتح السوق أبوابه للزوار يومياً من الساعة 4 عصراً حتى 10 مساءً، ويستمر لمدة 11 يومًا، ليقدم لهم تجربة فريدة تجمع بين ثراء المنتجات الزراعية المحلية وروعة الفعاليات التراثية والثقافية.ويضم السوق 60 ركنًا متنوعًا، يعرض تشكيلة واسعة من الخضروات والفواكه الطازجة، بالإضافة إلى العسل والتمور ومنتجات الألبان والصناعات التحويلية، مثل دبس التمر وصلصة الطماطم العضوية بالأعشاب. كما يشارك في السوق مجموعة من مربي النحل وصناع المنتجات الغذائية التقليدية، الذين يقدمون أشهى الأطباق الشعبية.وأكد محمد التركي، مدير مشروع الرامس ورئيس اللجنة المنظمة لسوق المزارعين، أن السوق يهدف إلى دعم المزارعين المحليين، وتعزيز ثقافة الاستهلاك المحلي، وتنشيط الحركة الاقتصادية في المنطقة، إضافة إلى إثراء الحياة الاجتماعية والثقافية.وأشار إلى أن الفعاليات تضمنت أنشطة توعوية وتثقيفية وترفيهية، تزامنًا مع ”عام الحرف السعودية 2025“ الذي تتبناه وزارة الثقافة.وحرص السوق على توفير بيئة تفاعلية لجميع أفراد الأسرة، من خلال تنظيم ورش عمل تدريبية، وأركان للرسامين، وفعاليات فلكلورية، وحفلات موسيقية حية، إضافة إلى ركن خاص بالأطفال.كما تشارك في السوق ”مزرعة الدر العضوية“، التي تقدم مجموعة واسعة من الخضروات والفواكه العضوية بنسبة 100%، خالية من أي سماد كيماوي أو مبيدات حشرية.وتتنوع منتجات المزرعة لتشمل مجموعة واسعة من الخضروات والفواكه، بدءًا من الورقيات كالكزبرة والبقدونس والخس، وصولًا إلى أنواع الطماطم المختلفة، كالكرزي والمرزاني، بالإضافة إلى الطماطم الطبيعية التي تتميز بجودتها العالية وملاءمتها لجميع أنواع الطبخ.كما تقدم مزرعة الدر العضوية تشكيلة من منتجات التمور، كالدبس وتمر الإخلاص، بالإضافة إلى منتجات مشتقة مثل صلصة البيستو وصلصة الطماطم العضوية بالأعشاب ومعجون الطماطم والطماطم المجففة.وأشار إلى أن مشاركة مزرعة الدر في سوق المزارعين لها أهداف متعددة، فهي تسعى إلى تحفيز الزوار على تبني نمط حياة صحي، وتوعيتهم بأهمية تناول الأغذية الخالية من المواد الكيماوية التي قد تؤثر سلبًا على الصحة.وأضاف الزعير أن مشاركته في سوق الحرفين بوسط العوامية تعكس الدعم الحكومي للمزارعين، وتشجع المجتمع على دعم المنتج المحلي، لما له من فوائد اقتصادية وصحية جمة.ومن بين المشاركين في السوق، الفنان والحرفي حسين الدهيم، الذي يمتلك موهبة فريدة في تطعيم الآيات القرآنية والشخصيات بالخرز والكريستال.وأوضح الدهيم، الذي يمارس هذه الحرفة منذ أكثر من 45 عامًا، أنها تُعدّ فريدة من نوعها في المملكة والوطن العربي، ونادرة الوجود في الدول العربية الأخرى.وأشار دهيم، الذي شارك في العديد من المهرجانات السعودية الكبرى مثل الجنادرية والدوخلة وعكاظ وبازارات جدة، إلى أنه يشارك حاليًا في فعاليات سوق المزارعين المقام في وسط العوامية لعرض إبداعاته الفنية المميزة.وأكد دهيم أن فكرة تطعيم الآيات القرآنية بدأت لديه من خلال تطعيم الشخصيات بالخرز والكريستال، ثمّ تطورت لتشمل الآيات القرآنية، مُضيفًا لمسة روحانية على إبداعاته الفنية.