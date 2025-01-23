انت الان تتابع خبر النزاهة النيابية تهنئ القضاء بيومه الوطني والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقالت اللجنة في بيان ورد لـ الخليج 365، انه "يُسعدنا رئاسة وأعضاء لجنة النزاهة النيابية أن نهنئ جميع أفراد المؤسسة القضائية الموقرة وعلى رأسهم رئيس مجلس القضاء الأعلى الدكتور فائق زيدان، بمناسبة يوم القضاء العراقي".



وأضافت: "إنّ تعاون لجنة النزاهة النيابية مع قضائنا العادل يضمن محاسبة الفاسدين ويؤكّد التزامنا المشترك بحماية الوطن والمواطن. كلّ عام وقضاؤنا بألف خير".

