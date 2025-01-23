انت الان تتابع خبر السوداني بيوم القضاء: لا سلطان على القضاء غير الدستور والقانون والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال السوداني في تغريدة له بمناسبة يوم القضاء العراقي: "نجدد دعمنا للسلطة القضائية ونؤكد ألّا سلطانَ على القضاء غير الدستور والقانون".



وأضاف رئيس الوزراء أن "القضاء العادل المستقل المهني يمثل دعامة الحياة الديمقراطية في العراق"، مبينا ان "القضاء يمثل الركن الذي تستند إليه السلطات التشريعية والتنفيذية في أداء واجباتها".