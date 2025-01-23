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السوداني بيوم القضاء: لا سلطان على القضاء غير الدستور والقانون

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السوداني بيوم القضاء: لا سلطان على القضاء غير الدستور والقانون

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بغداد - ياسين صفوان - وقال السوداني في تغريدة له بمناسبة يوم القضاء العراقي: "نجدد دعمنا للسلطة القضائية ونؤكد ألّا سلطانَ على القضاء غير الدستور والقانون".

وأضاف رئيس الوزراء أن "القضاء العادل المستقل المهني يمثل دعامة الحياة الديمقراطية في العراق"، مبينا ان "القضاء يمثل الركن الذي تستند إليه السلطات التشريعية والتنفيذية في أداء واجباتها".
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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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