انت الان تتابع خبر وزير خارجية سوريا يوجه دعوة لرئيس حكومة كردستان لزيارة دمشق والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال موقع حكومة إقليم كردستان في بيان ورد لـ الخليج 365، إن "بارزاني، التقى اليوم مع وزير خارجية سوريا أسعد الشيباني، وذلك ضمن سلسلة لقاءاته في منتدى دافوس الاقتصادي العالمي".وأضاف الموقع أن "الجانبين بحثا آخر مستجدات الأوضاع في سوريا، وسبل تعزيز العلاقات الثنائية، بالإضافة إلى التطوّرات الراهنة في المنطقة".

وبحسب البيان، قدّم وزير الخارجية السوري إيجازاً حول الوضع الجديد في سوريا والجهود التي تبذلها الإدارة الجديدة لإحلال الأمن والاستقرار وتقديم الخدمات العامة للمواطنين.

وبيّن الوزير السوري أن "الكرد هم أخواتنا وإخوتنا وهو مكوّن محوري وأصيل في سوريا، ونؤكد أن حقوقهم ستكون مصانة ومحمية".

ووجّه وزير خارجية سوريا دعوة لرئيس حكومة إقليم كردستان لزيارة دمشق، مُعرباً عن أمله بأن يراه في سوريا في المستقبل القريب، بحسب البيان الرسمي.

من جهته، أكّد رئيس الحكومة أنّ "حماية السلم والاستقرار في سوريا يمثل أولوية قصوى بالنسبة لنا"، مُبدياً استعداد الإقليم لتقديم "كافة أشكال الدعم والمساعدة اللازمة لإخواننا وأخواتنا في سوريا".

واتفق الجانبان على "الحاجة لحماية حقوق كافة المكونات في سوريا، وبضمنهم الشعب الكردي".