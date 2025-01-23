انت الان تتابع خبر زيدان: القضاء واجه التحدّيات التي تهدّد نسيج الدولة.. واعاد الثقة مع الشعب والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال القاضي زيدان في كلمة خلال حفل يوم القضاء العراقي، ان "استقلال القضاء هو الأساس في بناء أيّ نظام ديمقراطي"، مشيرا الى ان "استقلالية القضاء العراقي اليوم ركيزة أساسية في تحقيق العدالة والمساواة بين جميع المواطنين دون تمييز".



وأكد أن "مسيرة القضاء شهدت تحوّلات مهمّة بدءاً من بناء المحاكم، ومروراً بتطوير التشريعات، وصولا إلى تعزيز استقلالية السلطة القضائية".

وأشار الى انه "بذلنا جهوداً في تحديث الإجراءات وتطوير أبنية المحاكم وتدريب القضاة لتقديم خدمة قضائية عالية الجودة"، مبينا انه "جرى تطوير نظام العدالة الجنائية والمدنية بما يتماشى مع المعايير الدولية".

وأوضح أن "القضاء أثبت قدرته على مواجهة التحدّيات الكبيرة والصعوبات الجمّة التي كانت تهدّد نسيج الدولة العراقية"، معتبرا ان "القضاء كان نقطة الضوء التي ساعدت في تحقيق التوازن وإعادة بناء الثقة بين الشعب والدولة".

