المصرف المركزي يصدر مسكوكات تذكارية بمناسبة مئوية أول مكتبة بإمارة الشارقة

ابوظبي - سيف اليزيد - أصدر مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي مسكوكات تذكارية من الذهب والفضة بمناسبة مرور 100 عام على تأسيس مكتبة سلطان بن صقر القاسمي كأول مكتبة بإمارة الشارقة، وذلك في إطار مبادرة مصرف الشارقة الإسلامي لدعم المبادرات الثقافية التي تجسد الهوية الوطنية وتعزز من مكانة إمارة الشارقة عاصمة للثقافة والمعرفة.

يهدف إصدار هذه المسكوكات التذكارية للاحتفاء بمرور 100 عام على تأسيس أول مكتبة بإمارة الشارقة سنة 1925 والتي أصبحت صرحاً علمياً وثقافياً لما تحتويه من مجموعة فريدة من المخطوطات النادرة، والكتب والمراجع العربية والعالمية التي تعكس تقدم الفكر الثقافي والإنساني، بالإضافة إلى الخرائط التاريخية التي تعود لحقب زمنية متنوعة، تمثل بمجملها مصدر إثراء للباحثين والقراء.يتضمن الوجه الأمامي لهذه المسكوكات رسماً لصورة مبنى مكتبة سلطان بن صقر القاسمي، والأعوام 1925-2025، والقيمة الاسمية للمسكوكة، وعبارة «مئوية مكتبة سلطان بن صقر القاسمي»، إلى جانب عبارة «مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي» باللغتين العربية والإنجليزية أما الوجه الخلفي للمسكوكات، فيتضمن اسم المكتبة «سلطان بن صقر القاسمي» وتبلغ زنة كل مسكوكة ذهبية 40 غراماً وبقيمة اسمية تبلغ 1000 درهم، وسيتم إصدار 125 قطعة..أما المسكوكات الفضية فتبلغ زنة كل منها 60 غراماً بقيمة اسمية تبلغ 100 درهم وسيتم إصدار 1250 قطعة. وسيتم تسليم جميع المسكوكات المطروحة لمصرف الشارقة الإسلامي وستكون متاحة للبيع في مقره الرئيسي فقط.

وقال سعادة محمد عبد الله، الرئيس التنفيذي لمصرف الشارقة الإسلامي إن إصدار هذه المسكوكات التذكارية يأتي في إطار التزام المصرف بدعم المبادرات الثقافية التي تجسد الهوية الوطنية وتعزز من مكانة إمارة الشارقة عاصمة للثقافة والمعرفة، وبما يترجم توجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة بتسخير العلم والفنون لأجل تنمية الإنسان، وخدمته وتطوير المجتمع ومؤسساته.وأضاف أن مصرف الشارقة الإسلامي يهدف من خلال هذا الإصدار إلى توثيق ذكرى مرور مائة عام على تأسيس مكتبة الشيخ سلطان بن صقر القاسمي لتكون صرحاً ثقافياً بارزاً وكياناً معرفياً مرموقاً في إمارة الشارقة، نجح في المساهمة بدور محوري في صياغة الجذور الثقافية وصناعة جيل مرتبط بالقراءة والتعلم في الإمارة، ومرَّ بمراحل عديدة من التطور على صعيد المخزون العلمي والتوسع المكاني وإننا فخورون بالمساهمة في تخليد هذا المعلم الحضاري الذي يعكس رؤية القيادة الرشيدة في تعزيز التراث والموروث العلمي للأجيال القادمة.