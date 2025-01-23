شكرا لقرائتكم خبر عن قبل اجتماع الفيدرالي.. ترامب يطلب خفضًا فوريا لمعدلات الفائدة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - طلب الرئيس الأميركي دونالد ترامب الخميس، في كلمة ألقاها عبر الإنترنت أمام عدد كبير من قادة الأعمال المشاركين في المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس، "خفض معدلات الفائدة بشكل فوري"، علمًا أن الاحتياطي الفيدرالي سيجتمع الثلاثاء مع توقع أن يبقي معدلات الفائدة من دون تغيير.

وقال ترامب: "مع أسعار النفط التي ستنخفض، أطالب بخفض معدلات الفائدة فورا وبالطريقة نفسها، يجب أن تنخفض في كل أنحاء العالم".

