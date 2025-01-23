وزير الصناعة والثروة المعدنية يبحث تعزيز التعاون الصناعي مع جمهورية رومانيا

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

عقد معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية الأستاذ بندر بن إبراهيم الخريف، اجتماعًا ثنائيًا مع معالي وزير الاقتصاد والرقمنة وريادة الأعمال والسياحة في جمهورية رومانيا بوغدان إيفان، ناقش خلاله تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين، والفرص الاستثمارية الواعدة التي تعزِّز الشراكة بين المملكة ورومانيا في قطاعي الصناعة والتعدين، وذلك على هامش مشاركة معاليه ضمن وفد المملكة رفيع المستوى في الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي 2025، المنعقد في مدينة دافوس السويسرية.

وجرى خلال الاجتماع بحث تعزيز التعاون المشترك في القطاعات الصناعية الواعدة، والفرص النوعية التي تتيحها الإستراتيجية الوطنية للصناعة في 12 قطاعًا صناعيًا تركّز المملكة على تطويرها وتوطينها، إضافة إلى استعراض الممكنات والحوافز التي تقدمها المملكة للمستثمرين في قطاعي الصناعة والتعدين.

ويأتي هذا الاجتماع في إطار مشاركة معاليه ضمن وفد المملكة في الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي 2025.

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