الاقتصاد

أسواق الأسهم العربية.. ارتفاع البورصة في تونس والمغرب

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شكرا لقرائتكم خبر عن أسواق الأسهم العربية.. ارتفاع البورصة في تونس والمغرب والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أغلق المؤشر الرئيس لبورصة تونس "توناندكس" تعاملات اليوم على ارتفاع بنسبة 0.9 %، ليصل إلى 10203.6 نقاط.
فقد بلغ حجم الأموال المتداولة 6.8 ملايين دينار تونسي، وسط ارتفاع أسهم 29 شركة مدرجة في البورصة، وانخفاض أسهم 15 أخرى، واستمرار أسهم 17 شركة على ثبات.
مؤشر بورصة تونس - أرشيفية اليوم

بورصة المغرب

أغلقت البورصة المغربية تعاملاتها اليوم على ارتفاع، مسجلًا مؤشرها الرئيسي (مازي) تقدمًا بنسبة 0.33 %، عند 15.828,03 نقطة.
وتقدم مؤشر أداء المقاولات المدرجة في البورصة بنسبة 0.14 %، ليستقر عند 1.280,09 نقطة، كما سجل مؤشر الشركات الحاصلة على أفضل تصنيف، ارتفاعًا بنسبة 1.25 % بمجموع 1.665,39 نقطة.
البورصة المغربية - أرشيفية

فيما يخص المؤشرات الدولية، فقد أغلق مؤشر "سي إس إي موروكو" على ارتفاع بنسبة 0.08 % بمجموع 14.689,83 نقطة.
وبلغ الحجم الإجمالي للتداولات نحو 522 مليون درهم مغربي، في حين بلغت رسملة البورصة ما يقارب 803 مليارات درهم مغربي.
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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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