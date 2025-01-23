“التخصصي” يستعرض ابتكاراته وحلوله الصحية في ملتقى الصحة العربي 2025

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

يشارك مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث في معرض ومؤتمر الصحة العربي 2025، الذي يُعقد في إمارة دبي خلال الفترة من 27 إلى 30 يناير الجاري، حيث يستعرض عبر جناحه أبرز الابتكارات والحلول الصحية التي يقدمها للمستفيدين، إلى جانب التعريف بمراكز التميز المتخصصة ودورها في تعزيز نتائج العلاج وتحسين تجربة المريض، ومن بينها مراكز الأورام وزراعة الأعضاء والقلب والأعصاب، حيث تمكن كل منها على مدى عقود من ترسيخ مكانته رائدًا في مجاله على المستويين الإقليمي والعالمي، بفضل ما تحقق من إنجازات على مختلف الأصعدة.

وتأتي المشاركة في معرض الصحة العربي، الذي يتوقع أن يستقبل أكثر من 60 ألف زائر، امتدادا لالتزام “التخصصي” باستكشاف الاتجاهات الحديثة، واستشراف مستقبل الرعاية الصحية، والتعريف بالابتكارات النوعية التي عززت مكانة المستشفى في مجال الرعاية الصحية محليًا وعالميًا، منها إجراء أول عملية زراعة قلب كاملة بالروبوت على مستوى العالم، وتفوقه في إنتاج الخلايا التائية محليًا، مما مثل إضافة نوعية للرعاية الصحية التخصصية في المملكة وقلل الأعباء المادية التي تصحب ظروف تصنيعها في الخارج.

وخلال الحدث، يشارك نائب الرئيس التنفيذي للمستشفى، الدكتور بيورن زويغا، متحدثًا في جلسة نقاشية بعنوان “الاستثمار في مستقبل الرعاية الصحية في المملكة: تحقيق رؤية 2030″، مقدمًا رؤى حول دور الابتكار في دفع حدود الممكن في الرعاية الصحية التخصصية التي يقدمها المستشفى، وتأثيرها على تعزيز السياحة الطبية في المملكة.

وتتماشى المشاركة مع تطلعات مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث لترسيخ مكانته بصفتها وجهة عالمية مميزة للرعاية الصحية المتخصصة، مستهدفًا جذب 5% من المرضى الذين يسافرون إلى الخارج لتلقي العلاج، مدعومًا بنجاحه في استقطاب المرضى الدوليين من 17 دولة، شكّل القادمون من دول مجلس التعاون الخليجي 77%، وذلك بفضل ما يوفره من أحدث التقنيات الطبية والخدمات المتقدمة التي تجعله الخيار الأمثل للباحثين عن تشخيصات دقيقة وعلاجات متطورة في مختلف التخصصات الطبية.

يُذكر أن مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث صُنف الأول في الشرق الأوسط وأفريقيا والـ 20 عالميًا، للسنة الثانية على التوالي، ضمن قائمة أفضل 250 مؤسسة رعاية صحية أكاديمية حول العالم، والعلامة التجارية الصحية الأعلى قيمة في المملكة والشرق الأوسط، وذلك بحسب “براند فاينانس” (Finance Brand) لعام 2024، كما أدرج ضمن قائمة أفضل المستشفيات الذكية في العالم لعام 2025 من قبل مجلة نيوزويك (Newsweek).

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