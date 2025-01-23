شكرا لقرائتكم خبر عن الأردن: على المجتمع الدولي التحرك لوقف التصعيد في الضفة الغربية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أدانت الحكومة الأردنية اليوم الخميس بأشد العبارات العدوان الإسرائيلي على مدينة جنين في الضفة الغربية المحتلة.

وأكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية الأردنية السفير سفيان القضاة، رفض بلاده واستنكارها الشديدين لانتهاكات قوات الاحتلال الإسرائيلي لقواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، ولالتزاماتها بصفتها قوة قائمة بالاحتلال.

وشدد السفير القضاة على ضرورة تحرك المجتمع الدولي لإلزام إسرائيل باحترام القانون الدولي الإنساني ووقف التصعيد في الضفة الغربية المحتلة ومدنها، وبما يضمن تحقيق التهدئة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ويمنع تفجر الأوضاع ويمنع تهديد أمن المنطقة برمتها.

إدانة مصرية

أدانت مصر العملية العسكرية الإسرائيلية في جنين، التي أسفرت عن استشهاد وإصابة عدد من الفلسطينيين، محذرة من تداعيات تلك العملية على أمن واستقرار الضفة الغربية، وما يمكن أن تسهم فيه من تأجيج للأوضاع الأمنية.وشددت مصر، في بيان لوزارة خارجيتها اليوم الخميس، على أن تلك العملية العسكرية تتعارض مع الجهود الإقليمية والدولية لاستعادة الاستقرار والهدوء في الأراضي الفلسطينية المحتلة والمنطقة، ومن شأنها أن تؤدي إلى تداعيات وخيمة.