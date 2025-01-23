شكرا لقرائتكم خبر عن في شهر رمضان.. معايير واشتراطات مقدمي سفر الإفطار بالمسجد الحرام والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أطلقت الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي اليوم، بوابة مخصصة لتلقي طلبات الجهات الخيرية والأفراد لسفر إفطار الصائمين داخل المسجد الحرام خلال موسم رمضان المقبل 1446هـ.

وتتيح الخدمة اختيار مواقع السفر، بواقع سفرة واحدة لكل فرد، و10 سفر للجهات الخيرية، والتعاقد مع إحدى شركات الإعاشة المعتمدة من الهيئة، مع الالتزام بالشروط والأحكام المدرجة في الموقع الإلكتروني.

حجز سفر الصائمين

أكدت الهيئة ضرورة توفير وجبات منخفضة السعرات الحرارية لأصحاب الأمراض المزمنة ومرضى السكري بنسبة 20% من وجبات الأفراد، و30% من الوجبات المقدمة من الجهات الخيرية.



ويمكن تقديم الطلبات عبر الموقع الإلكتروني للهيئة هنا، باختيار نظام (حجز سفر الصائمين)، مع الالتزام باستخدام المغلف المعتمد لضمان جودة الخدمة وسلامتها.