شكرا لقرائتكم خبر عن بيروت.. وزير الخارجية يبحث العلاقات الثنائية مع رئيس مجلس النواب اللبناني والان نبدء بالتفاصيل

لقاء الرئيس اللبناني

الدمام - شريف احمد - التقى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية اليوم الخميس ، رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، في مقر مجلس النواب اللبناني ببيروت، وذلك خلال زيارة وزير الخارجية الرسمية إلى الجمهورية اللبنانية.وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية، بالإضافة إلى مناقشة المستجدات والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.حضر اللقاء صاحب السمو الأمير يزيد بن محمد بن فهد الفرحان مستشار وزير الخارجية للشأن اللبناني، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى لبنان وليد بخاري، ومساعد مدير عام مكتب سمو الوزير وليد السماعيل.

استقبل الرئيس جوزيف عون رئيس الجمهورية اللبنانية اليوم الخميس، صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، في قصر بعبدا بالعاصمة اللبنانية بيروت.



مساندة المملكة للشعب اللبناني

ونقل وزير الخارجية خلال الاستقبال تحيات وتهنئة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء - حفظهما الله - لفخامته ولحكومة وشعب لبنان الشقيق، وتمنياتهما لهم بالمزيد من التقدم والازدهار.كما جرى بحث مستجدات الأوضاع في لبنان والمنطقة.

أكد وزير الخارجية استمرار وقوف المملكة العربية السعودية إلى جانب لبنان وشعبه الشقيق.

حضر الاستقبال، صاحب السمو الأمير يزيد بن محمد بن فهد الفرحان، مستشار وزير الخارجية للشأن اللبناني، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى لبنان وليد بخاري، ومساعد مدير عام مكتب الوزير وليد السماعيل.