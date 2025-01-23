شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية يبحث التطورات الإقليمية مع رئيس الوزراء اللبناني والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - التقى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اليوم ، رئيس الوزراء اللبناني المكلف نواف سلام، في العاصمة اللبنانية بيروت، وذلك خلال زيارة سموه الرسمية إلى الجمهورية اللبنانية.

وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الأخوية بين البلدين والشعبين الشقيقين، ومناقشة أوجه التعاون في كافة المجالات وسبل دعمها وتطويرها، إلى جانب بحث التطورات الإقليمية وتبادل وجهات النظر حيالها.

حضر اللقاء صاحب السمو الأمير يزيد بن محمد بن فهد الفرحان، مستشار سمو وزير الخارجية للشأن اللبناني، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى لبنان وليد بخاري.

