شكرا لقرائتكم خبر عن جازان.. حرس الحدود ينقذ مواطنًا من الغرق أثناء ممارسة السباحة والان نبدء بالتفاصيل

فرق البحث والإنقاذ

الدمام - شريف احمد - أنقذت فرق البحث والإنقاذ بحرس الحدود في منطقة جازان بقطاع الموسم مواطنًا من الغرق أثناء ممارسة السباحة.وجرى تقديم المساعدة اللازمة له ونقله إلى المستشفى وهو بصحة جيدة.وأهابت المديرية العامة لحرس الحدود بالمتنزهين بأخذ الحيطة والحذر، واتباع إرشادات وتعليمات السلامة البحرية، والاتصال بالرقمين (911) في منطقتي مكة المكرمة والشرقية، و(994) في بقية مناطق المملكة لطلب المساعدة في الحالات الطارئة.سبق وأنقذت فرق البحث والإنقاذ بحرس الحدود في قطاع الخبر بالمنطقة الشرقية مقيمًا من الجنسية اليمنية من الغرق أثناء ممارسة السباحة في شاطئ الصدف.