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جازان.. حرس الحدود ينقذ مواطنًا من الغرق أثناء ممارسة السباحة

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واس - جيزان 0 تبليغ

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  • جازان.. حرس الحدود ينقذ مواطنًا من الغرق أثناء ممارسة السباحة 2/2

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الدمام - شريف احمد - أنقذت فرق البحث والإنقاذ بحرس الحدود في منطقة جازان بقطاع الموسم مواطنًا من الغرق أثناء ممارسة السباحة.
وجرى تقديم المساعدة اللازمة له ونقله إلى المستشفى وهو بصحة جيدة.
وأهابت المديرية العامة لحرس الحدود بالمتنزهين بأخذ الحيطة والحذر، واتباع إرشادات وتعليمات السلامة البحرية، والاتصال بالرقمين (911) في منطقتي مكة المكرمة والشرقية، و(994) في بقية مناطق المملكة لطلب المساعدة في الحالات الطارئة.

فرق البحث والإنقاذ

سبق وأنقذت فرق البحث والإنقاذ بحرس الحدود في قطاع الخبر بالمنطقة الشرقية مقيمًا من الجنسية اليمنية من الغرق أثناء ممارسة السباحة في شاطئ الصدف.
اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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