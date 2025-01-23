اخبار السعوديه

تفاصيل وظائف النيابة العامة.. المواعيد وطريقة التقديم

0 نشر
واس - الرياض 0 تبليغ

  • تفاصيل وظائف النيابة العامة.. المواعيد وطريقة التقديم 1/2
  • تفاصيل وظائف النيابة العامة.. المواعيد وطريقة التقديم 2/2

شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل وظائف النيابة العامة.. المواعيد وطريقة التقديم والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - دعت النيابة العامة الخريجين والخريجات الحاصلين على الدرجات العلمية والتخصصات المناسبة لشغل (45) وظيفة مشمولة بسلم رواتب الموظفين العام (الإدارية) عن طريق التعاقد، وفق ما ورد في اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية من خلال المنصة الوطنية الموحدة للتوظيف (جدارات).
ويبلغ إجمالي عدد الوظائف المشمولة بهذا الإعلان (45) وظيفة شاغرة (رجال، نساء).

وظائف النيابة العامة

ويبدأ التقديم يوم الثلاثاء الموافق 28/07/1446، الساعة (9:00) صباحًا، وينتهي يوم الثلاثاء الموافق 05/08/1446 الساعة (11:59) مساءً، وذلك عبر المنصة الوطنية الموحدة للتوظيف (جدارات).
أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا