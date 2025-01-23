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شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل وظائف النيابة العامة.. المواعيد وطريقة التقديم والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - دعت النيابة العامة الخريجين والخريجات الحاصلين على الدرجات العلمية والتخصصات المناسبة لشغل (45) وظيفة مشمولة بسلم رواتب الموظفين العام (الإدارية) عن طريق التعاقد، وفق ما ورد في اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية من خلال المنصة الوطنية الموحدة للتوظيف (جدارات).
ويبلغ إجمالي عدد الوظائف المشمولة بهذا الإعلان (45) وظيفة شاغرة (رجال، نساء).
ويبلغ إجمالي عدد الوظائف المشمولة بهذا الإعلان (45) وظيفة شاغرة (رجال، نساء).