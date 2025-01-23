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الطقس في المملكة.. هطول أمطار على أجزاء من منطقة الباحة

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واس - الباحة 0 تبليغ

الطقس في المملكة.. هطول أمطار على أجزاء من منطقة الباحة

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الدمام - شريف احمد - شهِدت منطقة الباحة اليوم، هطول أمطار متفرقة من متوسطة إلى خفيفة.
شملت أجزاء من مدينة الباحة وضواحيها وأجزاء من محافظات بلجرشي والعقيق والمخواة والمراكز التابعة لها، وعددًا من منتزهاتها.
سال على إثرها عدد من الأودية والشعاب وارتوت الأرض.
أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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