شكرا لقرائتكم خبر عن الطقس في المملكة.. هطول أمطار على أجزاء من منطقة الباحة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - شهِدت منطقة الباحة اليوم، هطول أمطار متفرقة من متوسطة إلى خفيفة.

شملت أجزاء من مدينة الباحة وضواحيها وأجزاء من محافظات بلجرشي والعقيق والمخواة والمراكز التابعة لها، وعددًا من منتزهاتها.

سال على إثرها عدد من الأودية والشعاب وارتوت الأرض.