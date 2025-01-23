شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية يبحث تعزيز العلاقات مع رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية والان نبدء بالتفاصيل

لقاء رئيس مجلس النواب

الدمام - شريف احمد - التقى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية اليوم الخميس، رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، في العاصمة اللبنانية بيروت، وذلك خلال زيارته الرسمية إلى الجمهورية اللبنانية.وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، وسبل تعزيزها في مختلف المجالات.حضر اللقاء صاحب السمو الأمير يزيد بن محمد بن فهد الفرحان مستشار وزير الخارجية للشأن اللبناني، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى لبنان وليد بخاري.

التقى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية اليوم الخميس ، رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، في مقر مجلس النواب اللبناني ببيروت، وذلك خلال زيارة وزير الخارجية الرسمية إلى الجمهورية اللبنانية.

وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية، بالإضافة إلى مناقشة المستجدات والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.



لقاء الرئيس اللبناني

استقبل الرئيس جوزيف عون رئيس الجمهورية اللبنانية اليوم الخميس، صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، في قصر بعبدا بالعاصمة اللبنانية بيروت.

ونقل وزير الخارجية خلال الاستقبال تحيات وتهنئة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء - حفظهما الله - لفخامته ولحكومة وشعب لبنان الشقيق، وتمنياتهما لهم بالمزيد من التقدم والازدهار.

كما جرى بحث مستجدات الأوضاع في لبنان والمنطقة.



مساندة المملكة للشعب اللبناني

أكد وزير الخارجية استمرار وقوف المملكة العربية السعودية إلى جانب لبنان وشعبه الشقيق.

حضر الاستقبال، صاحب السمو الأمير يزيد بن محمد بن فهد الفرحان، مستشار وزير الخارجية للشأن اللبناني، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى لبنان وليد بخاري، ومساعد مدير عام مكتب الوزير وليد السماعيل.