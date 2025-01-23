شكرا لقرائتكم خبر عن طقس الصباح الباكر.. ضباب وأمطار خفيفة على المنطقة الشرقية والان نبدء بالتفاصيل

المركز الوطني للأرصاد

حالة الطقس

أمطار خفيفة

ضباب خفيف

أمطار خفيفة

أمطارًا خفيفة

أجواء غير مستقرة

الدمام - شريف احمد - نبهفي تقريره عنمن ضباب وعلى المنطقة الشرقية خلال ساعات الصباح الباكر من يوم الجمعة.وتشهد الجبيل والخبر والدمام والقطيف ورأس تنورة والأحساء والعديد وبقيق ضبابًا، يبدأ الساعة 1 صباحًا، ويستمر حتى الساعة 8 من صباح يوم الجمعة.وتتمثل التأثيرات المصاحبة في شبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية (1 – 3) كيلومترات.ويُتوقع أن تشهد الخفجي والنعيرية وقرية العليا شبورة مائية (ضباب خفيف)، يبدأ الساعة 3 صباحًا، ويستمر حتى الساعة 8 صباحًا.ويصاحب الضباب تدني مدى الرؤية الأفقية (3 – 5) كيلومترات.كما تشهد حفر الباطن، تبدأ الساعة 11 مساء الخميس، وتستمر حتى الساعة 1 بعد ظهر الجمعة.وتشمل التأثيرات المصاحبة رياحًا نشطة، وتدنيًا في مدى الرؤية الأفقية، وصواعق رعدية.

تشهد المنطقة الشرقية ومعظم مناطق المملكة حالة جوية غير مستقرة خلال الأيام المقبلة، ويتوقع المركز الوطني للأرصاد هطول أمطار رعدية متفاوتة الشدة تشمل جميع محافظات المنطقة الشرقية.

ومن المتوقع أن تتراوح كمية الأمطار بين خفيفة ومتوسطة، وقد تصل إلى غزيرة في بعض المدن مثل حفر الباطن وقرية العليا والنعيرية والخفجي، خاصة يومي الأحد والاثنين القادمين.



وتشمل الحالة الجوية أيضًا محافظات الدمام والخبر والقطيف ورأس تنورة والجبيل وبقيق والأحساء، التي ستشهد أمطارًا خفيفة خلال نفس الفترة.

توقعات طقس الأسبوع

أصدر المركز الوطني للأرصاد تقريرًا بشأن توقعاته حول الحالة الجوية التي ستؤثر على معظم مناطق المملكة خلال الفترة من يوم الخميس الموافق 23 يناير وحتى يوم الاثنين الموافق 27 يناير.

ويتوقع المركز هطول أمطار رعدية تتفاوت شدتها بين خفيفة ومتوسطة وغزيرة على عدد من المناطق والمحافظات، مما يستدعي أخذ الحيطة والحذر واتباع التعليمات الصادرة من الجهات المختصة.

وتشهد منطقة مكة المكرمة أمطارًا رعدية تشمل محافظة الليث والقنفذة بكميات متوسطة تصل إلى غزيرة خلال يومي السبت والأحد، وذلك ضمن الفترة الممتدة من يوم الخميس الموافق 23 يناير وحتى يوم الاثنين الموافق 27 يناير، مع فترات زمنية متفرقة.