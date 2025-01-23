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شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية يوقع على السجل الذهبي لزوار قصر بعبدا.. ماذا كتب؟ والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - وقع صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية على السجل الذهبي لزوار قصر بعبدا خلال زيارته الرسمية إلى لبنان.
وكتب وزير الخارجية في السجل الذهبي:
بسم الله الرحمن الرحيم
"سعدت وتشرفت بتواجدي في الجمهورية اللبنانية الشقيقة، راجيًا المولى عز وجل أن يوفقنا لتحقيق تطلعات قيادتي البلدين، وتعزيز وشائج العلاقات بينهما في كل المجالات".
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
فيصل بن فرحان آل سعود
وزير خارجية المملكة العربية السعودية
ونقل وزير الخارجية خلال الاستقبال تحيات وتهنئة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء - حفظهما الله - لفخامته ولحكومة وشعب لبنان الشقيق، وتمنياتهما لهم بالمزيد من التقدم والازدهار.
كما جرى بحث مستجدات الأوضاع في لبنان والمنطقة.
حضر الاستقبال، صاحب السمو الأمير يزيد بن محمد بن فهد الفرحان، مستشار وزير الخارجية للشأن اللبناني، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى لبنان وليد بخاري، ومساعد مدير عام مكتب الوزير وليد السماعيل.
وكتب وزير الخارجية في السجل الذهبي:
بسم الله الرحمن الرحيم
"سعدت وتشرفت بتواجدي في الجمهورية اللبنانية الشقيقة، راجيًا المولى عز وجل أن يوفقنا لتحقيق تطلعات قيادتي البلدين، وتعزيز وشائج العلاقات بينهما في كل المجالات".
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
فيصل بن فرحان آل سعود
وزير خارجية المملكة العربية السعودية
لقاء الرئيس اللبنانياستقبل الرئيس جوزيف عون رئيس الجمهورية اللبنانية اليوم الخميس، صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، في قصر بعبدا بالعاصمة اللبنانية بيروت.
ونقل وزير الخارجية خلال الاستقبال تحيات وتهنئة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء - حفظهما الله - لفخامته ولحكومة وشعب لبنان الشقيق، وتمنياتهما لهم بالمزيد من التقدم والازدهار.
كما جرى بحث مستجدات الأوضاع في لبنان والمنطقة.
مساندة المملكة للشعب اللبنانيأكد وزير الخارجية استمرار وقوف المملكة العربية السعودية إلى جانب لبنان وشعبه الشقيق.
حضر الاستقبال، صاحب السمو الأمير يزيد بن محمد بن فهد الفرحان، مستشار وزير الخارجية للشأن اللبناني، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى لبنان وليد بخاري، ومساعد مدير عام مكتب الوزير وليد السماعيل.