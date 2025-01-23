شكرا لقرائتكم خبر عن القبض على مشعوذ بمأرب أجبر زوج على تطليق زوجته ليتزوجها والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - لقى أمن مأرب القبض على أبي محمد الهاشمي ، صاحب مركز الشفاء للتداوي بالقران والأعشاب، عصر الخميس؛ وذلك بناءً على توجيهات النيابة العامة. وذلك قبيل ساعات من زفافه على امرأة طلقها من زوجها بحجة سحر التفرقة، وهو الأمر الذي أثار جدلًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي حول ممارسة المشعوذين داخل المحافظة تحت مسميات العلاج بالقران. وأضافت المصادر، أن من يدَّعون علاج السحر والمس بالقران يستغلون جهل المواطنين، ويتم استغلالهم، ويمارسون ضدهم وسائل تعذيب، إلى جانب التحرشات الجنسية.

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