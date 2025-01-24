شكرا لقرائتكم خبر عن تحذيرات من تطعيم الدواجن ضد إنفلونزا الطيور: قد يؤدي إلى تحورات الفيروس والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - تحذيرات من تطعيم الدواجن ضد إنفلونزا الطيور: قد يؤدي إلى تحورات الفيروس
حذرت دراسة حديثة من أن تطعيم الدواجن ضد إنفلونزا الطيور، رغم فعاليته في تقليل انتشار المرض، قد يحمل عواقب غير متوقعة، حيث أظهرت النتائج أن هذا التطعيم قد يؤدي إلى حدوث طفرات في الفيروس.
أجريت الدراسة من قبل باحثين في مركز التغير العالمي والصحة العامة بجامعة بكين العادية، بالتعاون مع قسم علم الأمراض وعلوم السكان في الكلية الملكية للطب البيطري في المملكة المتحدة، ونُشرت النتائج في مجلة ساينس أدفانسز في 22 يناير/كانون الثاني.
ومع ذلك، لوحظ أن البلدان التي تعتمد على تطعيم الدواجن ضد إنفلونزا الطيور إتش 5، مثل الصين، شهدت معدلات أسرع من تحور الفيروس.
ويُعتبر فيروس إتش 5 إن 1 حاليًا أحد أكثر الأنواع انتشارًا، حيث يتسبب في تفشي إنفلونزا الطيور في الولايات المتحدة.
تقوم العديد من البلدان حول العالم بتطعيم الدواجن ضد إنفلونزا الطيور في المناطق التي يتوطن فيها الفيروس أو حيث توجد مخاطر عالية من تفشي المرض، مما يجعل هذه النتائج محط اهتمام كبير لدى السلطات الصحية.
كانت هذه تفاصيل خبر تحذيرات من تطعيم الدواجن ضد إنفلونزا الطيور: قد يؤدي إلى تحورات الفيروس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على ناس تايم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.