شكرا لقرائتكم خبر عن مريض مصاب بشلل رباعي يتحكم بطائرة مسيرة افتراضية عبر التفكير فقط والان مع التفاصيل

في إنجاز علمي كبير، نجح رجل يبلغ من العمر 69 عامًا في التحكم بطائرة مسيرة افتراضية باستخدام إشارات عصبية من دماغه. هذا التطور تم بفضل فريق من الباحثين في جامعة "ستانفورد" ونُشر في جريدة "Nature Medicine"، ويعكس تقدمًا ملحوظًا في تكنولوجيا واجهات الدماغ والحاسوب.

المريض، الذي يعاني من شلل رباعي نتيجة إصابة في الحبل الشوكي، تمكن من التنقل بالطائرة الافتراضية عبر مسارات معقدة. استخدم لهذا الغرض جهازًا يحتوي على صفيفين من الأقطاب الكهربائية الدقيقة المزروعة في منطقة القشرة الحركية من دماغه. هذه التقنية تعتمد على فك رموز الإشارات العصبية المرتبطة بحركات الأصابع وتحويلها إلى أوامر للتحكم بالطائرة.

تعتبر هذه التجربة خطوة هامة نحو تطوير تقنيات جديدة قد تُساهم في تحسين نوعية حياة الأشخاص ذوي الإعاقة، مما يفتح آفاقًا جديدة في مجال العلاج والتأهيل.