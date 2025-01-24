سفينة تجسس روسية تتسكع بالمياه البريطانية تدفع المملكة المتحدة لاتخاذ تحركات بحرية

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عدن - ياسمين التهامي - �الت البحرية البريطانية إنها تكثف الإجراءات لحماية مياهها من العمليات الروسية السرية بعد أن كشفت أنها حددت سفينة تجسس روسية في المياه البريطانية للمرة الثانية خلال أسابيع. وأبحرت السفينة الروسية، المسماة "يانتار"، عبر القناة الإنجليزية هذا الأسبوع، وفقًا لوزارة الدفاع التي قالت إنها وأثناء إبحارها عبر القناة، كانت تحت مراقبة السفينة إتش إم إس سومرست. وأضافت أن يانتار دخلت المياه البريطانية لأول مرة في نوفمبر/ تشرين الثاني و"تتسكع" فوق البنية التحتية الحيوية تحت سطح البحر، مضيفة أنه بعد تلقي تحذير من غواصة بريطانية، غادرت المملكة المتحدة متجهة إلى البحر الأبيض المتوسط ​​لكنها عادت منذ ذلك الحين. وتأتي هذه الحادثة وسط مخاوف متزايدة من التخريب الروسي في المياه الدولية وحرب روسيا في أوكرانيا وسلسلة من الحوادث الأخرى في بحر البلطيق. وقال وزير الدفاع البريطاني، جون هيلي، إن المملكة المتحدة تعزز حمايتها للكابلات وغيرها من البنية التحتية البحرية في بحر البلطيق، وتوفر طائرات الدوريات البحرية والمراقبة لمساعدة جهود الناتو.

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