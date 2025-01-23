شكرا لقرائتكم خبر عن بسبب لا يصدق..الهند ترحل 63 يمنيا وتدرجهم في القائمة السوداء في 2024 والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - �كرت صحيفة "تايمز أوف إنديا"، اليوم الخميس، إن شرطة مدينة بونا Pune الهندية رحلت 105 مواطنين أجانب وتم إدراج 52 منهم في القائمة السوداء العام الماضي.

ونقلت الصحيفة عن مفوض شركة بونا، أميتيش كومار، القول إنه "تم ترحيل ما يصل إلى 63 مواطنًا يمنيًا وإدراجهم في القائمة السوداء العام الماضي"، مؤكدًا أنه "بمجرد إدراج مواطن أجنبي في القائمة السوداء، لا يمكنه السفر مرة أخرى إلى الهند".

وأشار كومار إلى أن "شرطة مدينة بونا لاحظت أن عددًا كبيرًا من المواطنين اليمنيين يقيمون بشكل غير قانوني في المدينة منتهكين قواعد التأشيرة.

وأضاف كومار : "في أعقاب الحرب الأهلية في اليمن، كان العديد من الأشخاص من هناك يأتون إلى الهند، وخاصة بونا من أجل العلاج، وبعد انتهاء صلاحية تأشيراتهم الطبية، لا يعود بعضهم إلى بلادهم".

من جانبه قال نائب مفوض الشرطة (الفرع الخاص) ميليند موهيت: "مع استمرار الحرب الأهلية في اليمن، يعاني الكثير من الناس من الإصابات. وتوفر بعض المستشفيات في بونا علاجًا منخفض التكلفة لهم. يأتي الناس إلى بونا للعلاج باستخدام تأشيرات طبية. إنهم لا يريدون العودة إلى بلادهم بعد العلاج بسبب المشاكل هناك. إنهم يستمرون في تغيير أماكن إقامتهم ومدنهم في ولاية ماهاراشترا".

وتصدر الشرطة إشعارات "مغادرة الهند" للمواطنين الأجانب المقيمين بشكل غير قانوني في الهند، ثم تطلب منهم حجز تذاكر الطيران والعودة إلى بلدانهم. وتقوم سفارات وقنصليات الرعايا الأجانب الذين تم العثور عليهم بعد انتهاء مدة إقامتهم في الهند بترتيب تذاكر لمواطنيها بشكل عام، ثم يتم ترحيلهم

