شكرا لقرائتكم خبر عن إلقاء القبض على لص من ارباب السوابق في المنصورة العاصمة عدن . والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - br />تمكن مواطنون اليوم من إلقاء القبض على لص قام بسرقة اثنين من الجوالات المحمولة الخاصة لاحدى الموظفات في عيادة طبية مختصة بتركيب الاسنان بمديرية المنصورة في العاصمة عدن..

وتمت عملية إلقاء القبض على اللص بعد متابعة حثيثه استمرت يومآ كامل من قبل المواطنين الذين شاهدوا اللص بعد تمكنه من الهروب والتي قامت بتوثيق فعلته كاميرات مراقبة المركز بعد اختفائه من فعلته..

واكد المصدر إن المواطنون استجابوا لاستغاثة الموظفة بعد يوم من سرقة جوالاته من العيادة الطبية ليقوموا بعدها برصد تحركات المتهم في المديرية وألقوا القبض عليه وبحوزته الجوالات المسروقة وتم تسليمهن لمالكهن٠

