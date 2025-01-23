شكرا لقرائتكم خبر عن الدمام 10 مئوية.. بيان بدرجات الحرارة الصغرى على بعض مدن المملكة والان نبدء بالتفاصيل

أمطار خفيفة إلى متوسطة

المركز الوطني للأرصاد

حالة الطقس

أمطار خفيفة

متوسطة

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أماكن هطول الأمطار

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الدمام - شريف احمد - تسجل الدمام ليلة الخميس/الجمعة 10 درجات مئوية، حسب بيان المركز الوطني للأرصاد عن درجات الحرارة الصغرى في المملكة.وحسب البيان، فقد جاءت درجات الحرارة الصغرى على عدة أماكن في المملكة كالتالي:- الدمام 10 درجات مئوية.- مكة المكرمة 20 درجة مئوية.- المدينة المنورة 13 درجة مئوية.- الرياض 7 درجات مئوية.- جدة 22 درجة مئوية.- أبها 9 درجات مئوية.- تبوك 6 درجات مئوية.- بريدة 6 درجات مئوية.- حائل 6 درجات مئوية.- الباحة 8 درجات مئوية.- عرعر 4 درجات مئوية.- سكاكا 4 درجات مئوية.- جازان 23 درجة مئوية- نجران 10 درجات مئوية.- الخرج 6 درجات مئوية.- المجمعة 6 درجات مئوية.- وادي الدواسر 11 درجة مئوية.- الدوادمي 8 درجات مئوية..- شرورة 13 درجة مئوية.نبهفي تقريره عن، منإلىمساء اليوم الخميس على أجزاء من 10 مناطقوتستمر الأمطار حتى الساعة 9 مساء في بعض المناطق، وحتى 11 مساء في مناطق أخرىوتتمثل الظواهر المصاحبة في رياح نشطة، وتدني مدى الرؤية الأفقية، وصواعق رعدية في أماكن الأمطار الخفيفة، ورياح شديدة السرعة، وشبه انعدام في مدى الرؤية، وتساقط البرد، وجريان السيول، وصواعق رعدية في أماكن الأمطار المتوسطةمكة المكرمة: العاصمة المقدسة والطائف وأضم وبني يزيد وجذم وميسان ويلملم والكامل والعرضيات ورهاط ومدركة وهدى الشام والخرمة والموية وتربة ورنيةالمدينة المنورة: الحناكية والمهد والمدينة المنورة ووادي الفرعجازان: الحرث والدائر والريث والعارضة والعيدابي وفيفا وهروبعسير: أبها وأحد رفيدة والحرجة والربوعة وخميس مشيط وسراة عبيدة وظهران الجنوب والمجاردة وبارق ورجال ألمع ومحايل والنماص وبلقرن وتنومة والأمواه والعرين وبيشة وتثليث وطريبالقصيم: الخبراء والرس والفوارة والنبهانية ورياض الخبراء وضرية وعقلة الصقور والأسياح والبدائع والبكيرية والثامرية والشماسية والعمار والمذنب وبريدة وعنيزة وعيون الجواءالجوف: ودومة الجندل وسكاكا والقريات وطبرجلحائل: الشنان وبقعاء وسميراء والحائط والسليمي والشملي والغزالة وحائل وموققالحدود الشمالية: رفحاء والعويقيلة وعرعر وطريفالباحة: الحجرة والمخواة وفرعة غامد الزناد وقلوة والباحة والعقيق والقرى والمندق وبلجرشي وبني حسنتبوك: الوجه وأملج والبدع وحقل وضباء ونيوم شرما