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شكرا لقرائتكم خبر عن الدمام 10 مئوية.. بيان بدرجات الحرارة الصغرى على بعض مدن المملكة والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - تسجل الدمام ليلة الخميس/الجمعة 10 درجات مئوية، حسب بيان المركز الوطني للأرصاد عن درجات الحرارة الصغرى في المملكة.
وحسب البيان، فقد جاءت درجات الحرارة الصغرى على عدة أماكن في المملكة كالتالي:
- الدمام 10 درجات مئوية.
- مكة المكرمة 20 درجة مئوية.
- المدينة المنورة 13 درجة مئوية.
- الرياض 7 درجات مئوية.
- جدة 22 درجة مئوية.
- أبها 9 درجات مئوية.
- تبوك 6 درجات مئوية.
- بريدة 6 درجات مئوية.
- حائل 6 درجات مئوية.
- الباحة 8 درجات مئوية.
- عرعر 4 درجات مئوية.
- سكاكا 4 درجات مئوية.
- جازان 23 درجة مئوية
- نجران 10 درجات مئوية.
- الخرج 6 درجات مئوية.
- المجمعة 6 درجات مئوية.
- وادي الدواسر 11 درجة مئوية.
- الدوادمي 8 درجات مئوية..
- شرورة 13 درجة مئوية.
وتستمر الأمطار حتى الساعة 9 مساء في بعض المناطق، وحتى 11 مساء في مناطق أخرى.
وتتمثل الظواهر المصاحبة في رياح نشطة، وتدني مدى الرؤية الأفقية، وصواعق رعدية في أماكن الأمطار الخفيفة، ورياح شديدة السرعة، وشبه انعدام في مدى الرؤية، وتساقط البرد، وجريان السيول، وصواعق رعدية في أماكن الأمطار المتوسطة.
المدينة المنورة: الحناكية والمهد والمدينة المنورة ووادي الفرع.
جازان: الحرث والدائر والريث والعارضة والعيدابي وفيفا وهروب.
عسير: أبها وأحد رفيدة والحرجة والربوعة وخميس مشيط وسراة عبيدة وظهران الجنوب والمجاردة وبارق ورجال ألمع ومحايل والنماص وبلقرن وتنومة والأمواه والعرين وبيشة وتثليث وطريب.
القصيم: الخبراء والرس والفوارة والنبهانية ورياض الخبراء وضرية وعقلة الصقور والأسياح والبدائع والبكيرية والثامرية والشماسية والعمار والمذنب وبريدة وعنيزة وعيون الجواء.
الجوف: ودومة الجندل وسكاكا والقريات وطبرجل.
حائل: الشنان وبقعاء وسميراء والحائط والسليمي والشملي والغزالة وحائل وموقق.
الحدود الشمالية: رفحاء والعويقيلة وعرعر وطريف.
الباحة: الحجرة والمخواة وفرعة غامد الزناد وقلوة والباحة والعقيق والقرى والمندق وبلجرشي وبني حسن.
تبوك: الوجه وأملج والبدع وحقل وضباء ونيوم شرما.
وحسب البيان، فقد جاءت درجات الحرارة الصغرى على عدة أماكن في المملكة كالتالي:
- الدمام 10 درجات مئوية.
- مكة المكرمة 20 درجة مئوية.
- المدينة المنورة 13 درجة مئوية.
- الرياض 7 درجات مئوية.
- جدة 22 درجة مئوية.
- أبها 9 درجات مئوية.
- تبوك 6 درجات مئوية.
- بريدة 6 درجات مئوية.
- حائل 6 درجات مئوية.
- الباحة 8 درجات مئوية.
- عرعر 4 درجات مئوية.
- سكاكا 4 درجات مئوية.
- جازان 23 درجة مئوية
- نجران 10 درجات مئوية.
- الخرج 6 درجات مئوية.
- المجمعة 6 درجات مئوية.
- وادي الدواسر 11 درجة مئوية.
- الدوادمي 8 درجات مئوية..
- شرورة 13 درجة مئوية.
أمطار خفيفة إلى متوسطةنبه المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس، من أمطار خفيفة إلى متوسطة مساء اليوم الخميس على أجزاء من 10 مناطق.
وتستمر الأمطار حتى الساعة 9 مساء في بعض المناطق، وحتى 11 مساء في مناطق أخرى.
وتتمثل الظواهر المصاحبة في رياح نشطة، وتدني مدى الرؤية الأفقية، وصواعق رعدية في أماكن الأمطار الخفيفة، ورياح شديدة السرعة، وشبه انعدام في مدى الرؤية، وتساقط البرد، وجريان السيول، وصواعق رعدية في أماكن الأمطار المتوسطة.
أماكن هطول الأمطارمكة المكرمة: العاصمة المقدسة والطائف وأضم وبني يزيد وجذم وميسان ويلملم والكامل والعرضيات ورهاط ومدركة وهدى الشام والخرمة والموية وتربة ورنية.
المدينة المنورة: الحناكية والمهد والمدينة المنورة ووادي الفرع.
جازان: الحرث والدائر والريث والعارضة والعيدابي وفيفا وهروب.
عسير: أبها وأحد رفيدة والحرجة والربوعة وخميس مشيط وسراة عبيدة وظهران الجنوب والمجاردة وبارق ورجال ألمع ومحايل والنماص وبلقرن وتنومة والأمواه والعرين وبيشة وتثليث وطريب.
القصيم: الخبراء والرس والفوارة والنبهانية ورياض الخبراء وضرية وعقلة الصقور والأسياح والبدائع والبكيرية والثامرية والشماسية والعمار والمذنب وبريدة وعنيزة وعيون الجواء.
الجوف: ودومة الجندل وسكاكا والقريات وطبرجل.
حائل: الشنان وبقعاء وسميراء والحائط والسليمي والشملي والغزالة وحائل وموقق.
الحدود الشمالية: رفحاء والعويقيلة وعرعر وطريف.
الباحة: الحجرة والمخواة وفرعة غامد الزناد وقلوة والباحة والعقيق والقرى والمندق وبلجرشي وبني حسن.
تبوك: الوجه وأملج والبدع وحقل وضباء ونيوم شرما.