شكرا لقرائتكم خبر عن ترامب يتعهد بخفض الضرائب على الاستثمارات الأجنبية في أمريكا والان نبدء بالتفاصيل

الصناعة في أمريكا

الدمام - شريف احمد - استغل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كلمته الذي ألقاها عبر تقنية الفيديو كونفرانس ضمن فعاليات المنتدى الاقتصادي العالمي بمنتجع دافوس السويسري اليوم الخميس، ليعد مسؤولي كبرى شركات التصنيع في العالم بمنحهم تخفيضات ضريبية إذا استثمروا في الولايات المتحدة وهددهم بفرض رسوم على منتجاتهم إذا لم يفعلوا.وقال ترامب في كلمته التي وجهها من البيت الأبيض في رابع أيام رئاسته إن لديه "تفويض هائل" من الشعب الأمريكي للقيام بالتغيير، رافعا شعار العصا والجزرة لجذب الاستثمارات الأجنبية إلى الولايات المتحدة.وأضاف الرئيس الأمريكي: "تعالوا لصناعة المنتجات في أمريكا، وسوف نكون من أقل الدول ضرائب على سطح الأرض، لكن إذا لم تصنعوا منتجاتكم في أمريكا، وهو من صلاحياتكم، فالأمر سيكون بسيطا للغاية سوف تضطرون لدفع رسوم بقيم مختلفة لكنها رسوم ستؤدي إلى تحويل مئات المليارات وربما تريليونات الدولارات إلى خزانتنا لتقوية اقتصادنا وخفض الدين العام في ظل إدارة ترامب".وفي تقديمه لكلمة الرئيس ترامب قال كلاوس شواب مؤسس المنتدى الاقتصادي العالمي، إن ترامب هو الرئيس الجديد الذي أصبحت عودته وأجندته "مركز مناقشتنا هذا الأسبوع".