شكرا لقرائتكم خبر عن طلبات إعانة البطالة بأمريكا ترتفع بشكل طفيف الأسبوع الماضي والان نبدء بالتفاصيل

تسريح العمالة في الولايات المتحدة

الدمام - شريف احمد - سجلت طلبات الحصول على إعانة البطالة لأول مرة بأمريكا ارتفاعًا طفيفًا خلال الأسبوع الماضي، لتصل إلى أعلى مستوياتها منذ أكثر من 3 سنوات.وذكرت وزارة العمل الأمريكية أن عدد طلبات إعانة البطالة ارتفع خلال الأسبوع المنتهي يوم 18 يناير الحالي بواقع 6000 طلب إلى 223 ألف طلب، في حين كان المحللون يتوقعون وصول العدد إلى 219 ألف طلب فقط.وتعتبر البيانات الأسبوعية لعدد طلبات إعانة البطالة مؤشرًا على عمليات تسريح العمالة في الولايات المتحدة.في الوقت نفسه ارتفع عدد الحاصلين على إعانة بطالة مستمرة في الولايات المتحدة خلال الأسبوع المنتهي في 11 يناير بواقع 46 ألف طلب إلى 9ر1 مليون طلب وهو أعلى مستوى له منذ نوفمبر 2021.